Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 20.03.2026

Die Dell Technologies Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 143,39€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,52 % zugelegt, was einem Anstieg von +7,50 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Dell Technologies Registered (C) Aktie. Nach einem Plus von +4,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 143,39€, mit einem Plus von +5,52 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Dell Technologies Registered (C) über einen Zuwachs von +35,68 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit um +12,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,60 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Dell Technologies Registered (C) eine positive Entwicklung von +35,88 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,92 % geändert.

Dell Technologies Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,45 % 1 Monat +44,60 % 3 Monate +35,68 % 1 Jahr +50,69 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Es gibt 334 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,94 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Liebe wallstreetONLINE Nutzer, wir stellen Ihnen die Aktien vor, die am Freitag dem 20.03.2026 eine starke relative Handelsaktivität verzeichnen. Eine Aktie, die trendet, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, IBM und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. IBM notiert im Minus, mit -1,06 %. NetApp notiert im Plus, mit +0,16 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -0,48 % HP notiert im Minus, mit -0,76 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Dell Technologies Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Dell Technologies Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.