UBS stuft Fedex auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 412 auf 446 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Logistiker eine überzeugende Erfolgsgeschichte im Hinblick auf Umsatzwachstum und Margenverbesserung vorzuweisen hat. Er sieht darin auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie begründet./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 323,1EUR auf Tradegate (20. März 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Thomas Wadewitz
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 446
Kursziel alt: 412
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Thomas Wadewitz
Analysiertes Unternehmen: Fedex
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 412
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