UBS stuft Fedex auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 412 auf 446 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Logistiker eine überzeugende Erfolgsgeschichte im Hinblick auf Umsatzwachstum und Margenverbesserung vorzuweisen hat. Er sieht darin auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie begründet./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:10 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,49 % und einem Kurs von 323,1EUR auf Tradegate (20. März 2026, 14:32 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Thomas Wadewitz

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 446

Kursziel alt: 412

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 446,00 $ , was eine Steigerung von +23,22% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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