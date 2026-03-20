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    Tote durch russischen Drohnenangriff in der Ostukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Drohne tötet mindestens zwei Zivilisten
    • Ermittlungen wegen mutmaßlichen Kriegsverbrechens
    • Zwangsevakuierung von Kindern in Slowjansk
    Tote durch russischen Drohnenangriff in der Ostukraine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KRAMATORSK (dpa-AFX) - Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind mindestens zwei Zivilisten bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug getötet worden. Zwei weitere Insassen des Autos seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft bei Telegram mit. Der russische Angriff mit einer ferngesteuerten Drohne sei beim Versuch der Evakuierung aus der Siedlung Olexijewo-Druschkiwka im Landkreis Kramatorsk erfolgt. Die Behörde leitete Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Kriegsverbrechens ein. Die Frontlinie befindet sich nur etwa zehn Kilometer von der Ortschaft entfernt.

    Gebietsgouverneur Wadym Filaschkin ordnete indes in Teilen des benachbarten Landkreises Slowjansk die zwangsweise Evakuierung von Kindern an.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen die von Russland betriebene Invasion. Moskau erhebt dabei unter anderem Anspruch auf die Bergbau- und Industrieregion Donezk. Diese steht noch zu knapp 20 Prozent unter ukrainischer Kontrolle./ast/DP/stk





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    Tote durch russischen Drohnenangriff in der Ostukraine Im ostukrainischen Gebiet Donezk sind mindestens zwei Zivilisten bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Fahrzeug getötet worden. Zwei weitere Insassen des Autos seien verletzt worden, teilte die Staatsanwaltschaft bei Telegram mit. Der …
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