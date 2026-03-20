    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSibanye Stillwater AktievorwärtsNachrichten zu Sibanye Stillwater
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wertpapierhandel durch Executive Director

    Wertpapierhandel durch Executive Director
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Johannesburg, 20. März 2026: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/), veröffentlicht gemäß den Paragrafen 66.77 bis 66.90 der JSE Limited Listings Requirement (Kotierungsvoraussetzungen) das Folgende:

     

    Name

    C Keyter

    Position

    Executive Director und Führungskraft

    Unternehmen

    Sibanye-Stillwater Limited

    Art der Beteiligung

    Direkt und nutznießend

    Art der Transaktion

    Kauf der Aktien auf dem Markt

    Datum der Transaktion  

    20. März 2026

    Anzahl der Aktien  

    148.819

    Art der Wertpapiere 

    Stammaktien

    Marktpreis

    48,99 ZAR

    Gesamtwert       

    7.290.642,81

     

    In Bezug auf Absatz 66.83 der Kotierungsvoraussetzungen (Listings Requirement) wurde die erforderliche Genehmigung für den Handel mit den oben genannten Wertpapieren erhalten.

     

    Ende.

     

    Über Sibanye-Stillwater

    Sibanye-Stillwater ist ein multinationaler Bergbau- und Metallkonzern mit einem breit gefächerten Portfolio von Betrieben und Projekten und Investitionen auf fünf Kontinenten. Der Konzern ist außerdem eines der weltweit führenden Recyclingunternehmen und hält Beteiligungen an führenden Betrieben im Bereich Aufbereitung von Bergbaurückständen.

     

    Sibanye-Stillwater ist einer der weltweit größten Primärproduzenten von Platin, Palladium sowie Rhodium und auch ein erstklassiger Goldproduzent. Das Unternehmen produziert und raffiniert Iridium und Ruthenium, Nickel, Chrom, Kupfer und Kobalt. Der Konzern hat vor Kurzem damit begonnen, sein Asset-Portfolio auf den Abbau und die Verarbeitung von Batteriemetallen auszuweiten und zu diversifizieren und verstärkt seine Präsenz in der Kreislaufwirtschaft durch den Ausbau und die Diversifizierung seiner Recycling-Betriebe und der Betriebe zur Wiederaufbereitung von Aufbereitungsrückständen (Tailings) weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.sibanyestillwater.com.

     

    Kontakt Investor Relations:

    Email: ir@sibanyestillwater.com

    James Wellsted

    Executive Vice President: Investor Relations and Corporate Affairs

    Tel: +27 (0) 83 453 4014

    Website: www.sibanyestillwater.com

     

    LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/sibanye-stillwater 

    Facebook: https://www.facebook.com/SibanyeStillwater      

    YouTube: https://www.youtube.com/@sibanyestillwater/videos 

    X: https://twitter.com/SIBSTILL 

     

    Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited

     

    In Europa:

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     

    Sibanye Stillwater Limited

    Incorporated in the Republic of South Africa

    Registration number 2014/243852/06

    Share codes: SSW (JSE) and SBSW (NYSE)

    ISIN – ZAE000259701

    Issuer code: SSW

    (“Sibanye-Stillwater”,”the Company” and/or “the Group”)

     

    Registered Address:

    Constantia Office Park

    Bridgeview House • Building 11 • Ground Floor

    Cnr 14th Avenue & Hendrik Potgieter Road

    Weltevreden Park • 1709

     

    Postal Address:

    Private Bag X5 • Westonaria • 1780

     

    Tel +27 11 278 9600 • Fax +27 11 278 9863

     

    Website: www.sibanyestillwater.com

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Sibanye Stillwater Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 2,42EUR auf Tradegate (20. März 2026, 17:08 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Wertpapierhandel durch Executive Director Johannesburg, 20. März 2026: Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW and NYSE: SBSW) (https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sibanye-stillwater-ltd/), veröffentlicht gemäß den Paragrafen 66.77 bis 66.90 der JSE Limited Listings …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     