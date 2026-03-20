JEFFERIES stuft Porsche AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Michael Leiters plane mit mehr Effizienz und einer schlankeren Kostenbasis, anstatt die Gesamtstrategie des Sportwagenbauers in Frage zu stellen, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Folgerung daraus sei strategische Kontinuität./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,90 % und einem Kurs von 36,38EUR auf Tradegate (20. März 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,00 € , was eine Steigerung von +12,92% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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