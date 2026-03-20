JEFFERIES stuft Daimler Truck auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck in einer Bewertung der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Wie Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zieht er Lastwagenbauer aus den USA jenen aus der Europäischen Union vor. Er nannte dafür unter anderem die Produktion der rüstungsbezogenen US-Industrie als Grund, während Europäer stärker von einem energiebedingten Inflationsschock betroffen seien. Sein favorisierter europäischer Wert ist Daimler Truck wegen der stärkeren Position am US-Markt./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,13 % und einem Kurs von 39,93EUR auf Tradegate (20. März 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

