JEFFERIES stuft Traton auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Traton in einer Bewertung der aktuellen Branchen-Berichtssaison auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Wie Michael Aspinall in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb, zieht er Lastwagenbauer aus den USA jenen aus der Europäischen Union vor. Er nannte dafür unter anderem die Produktion der rüstungsbezogenen US-Industrie als Grund, während Europäer stärker von einem energiebedingten Inflationsschock betroffen seien. Sein favorisierter europäischer Wert ist Daimler Truck wegen der stärkeren Position am US-Markt./tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:36 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 29,06EUR auf Tradegate (20. März 2026, 17:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Michael Aspinall

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 33

Kursziel alt: 33

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

