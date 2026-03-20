Deutliche Kursverluste - 10-Jahresrendite über 3 Prozent

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag angesichts anhaltender Inflationssorgen erneut deutlich gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,73 Prozent auf 125,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,02 Prozent. Zeitweise erreichte die Rendite mit 3,035 Prozent den höchsten Stand seit dem Jahr 2011.

Der Iran-Krieg sorgt weiter für Verunsicherung, denn steigende Öl- und Gaspreise schüren Inflationsängste. Zum Wochenschluss legten die Ölpreise erneut zu. Auch rund drei Wochen nach Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe gegen den Iran ist noch kein Ende des Kriegs in Sicht. Die Führung in Teheran ist weiter zu Gegenangriffen in der Lage. Israels Luftwaffe begann in der Nacht neue Attacken im Iran. Die iranischen Gasfelder sollen jedoch nicht mehr angegriffen werden.