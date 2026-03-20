JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es sei die Botschaft tiefgreifender Veränderungen übermittelt worden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2026 habe Bestand, doch er sieht Risiken für alle Premium-Luxusautohersteller, deren Lieferfähigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund des Iran-Krieges beeinträchtigt sein könnte./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 36,43EUR auf Tradegate (20. März 2026, 17:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Jose M Asumendi
Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 50
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte