JPMORGAN stuft Porsche AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einem Treffen mit dem neuen Konzernchef auf "Overweight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Es sei die Botschaft tiefgreifender Veränderungen übermittelt worden, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Prognose für das Jahr 2026 habe Bestand, doch er sieht Risiken für alle Premium-Luxusautohersteller, deren Lieferfähigkeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgrund des Iran-Krieges beeinträchtigt sein könnte./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 12:36 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 36,43EUR auf Tradegate (20. März 2026, 17:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 50,00 € , was eine Steigerung von +37,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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