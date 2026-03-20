ANALYSE-FLASH
DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 27,50 Euro - 'Kaufen'
- DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 27,50 €
- Einstufung auf Kaufen von DZ Bank belassen
- Analyst sieht Strategieupdate und Öl-Gasprofite
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Eni von 26 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann zeigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie überzeugt von einem Strategie-Update des Ölkonzerns. Er verwies dabei auch auf attraktive Ausschu?ttungen. Eni sei außerdem ein großer Profiteur der deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Krieges./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 15:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 23,54 auf Tradegate (20. März 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +9,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,08 %.
Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 73,70 Mrd..
ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -27,58 %/+19,28 % bedeutet.
Analyst: DZ Bank
Kursziel: 27,50 Euro
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https://www.investing.com/news/stock-market-news/algerias-sonatrach-and-italys-eni-sign-135-billion-production-sharing-deal-93CH-4124730
https://www.channelnewsasia.com/business/petronas-seeks-kutai-basin-assets-part-planned-eni-tie-up-5141996
https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Eni-In-Talks-to-Sell-20-of-Its-13-Billion-Low-Carbon-Unit-Plenitude.html