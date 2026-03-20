DZ Bank hebt fairen Wert für Eni auf 27,50 Euro - 'Kaufen'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,53 % und einem Kurs von 23,54 auf Tradegate (20. März 2026, 17:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +9,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +30,08 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 73,70 Mrd..

ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,2500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,375EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von -27,58 %/+19,28 % bedeutet.