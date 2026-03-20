Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 20.03.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.587,22USD pro Feinunze und notiert damit -1,49 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 69,95USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -4,12 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 109,89USD und verzeichnet ein Plus von +4,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 97,14USD und verzeichnet ein Plus von +5,38 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.445,00 USD -0,79 % Platin 1.980,00 USD +0,25 % Kupfer London Rolling 11.955,06 USD -2,14 % Aluminium 3.233,09 PKT -0,99 % Erdgas 3,073 USD -1,65 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +5,38 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 20.03.26, 17:29 Uhr.