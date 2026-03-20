UBS hebt Ziel für Fedex auf 446 Dollar - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,00 % und einem Kurs von 314,7 auf Tradegate (20. März 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +11,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,76 %.

Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 73,83 Mrd..

Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 369,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +17,93 %/+43,82 % bedeutet.