ANALYSE-FLASH
UBS hebt Ziel für Fedex auf 446 Dollar - 'Buy'
- UBS hebt Kursziel FedEx von 412 auf 446 US-Dollar
- UBS belässt FedEx auf Buy trotz Kurszielanhebung
- Analyst Wadewitz sieht Umsatzwachstum und Margenplus
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 412 auf 446 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Thomas Wadewitz glaubt in einer am Freitag vorliegenden Studie, dass der Logistiker eine überzeugende Erfolgsgeschichte im Hinblick auf Umsatzwachstum und Margenverbesserung vorzuweisen hat. Er sieht darin auch weiteres Aufwärtspotenzial für die Aktie begründet./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fedex Aktie
Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,00 % und einem Kurs von 314,7 auf Tradegate (20. März 2026, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fedex Aktie um +11,26 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,76 %.
Die Marktkapitalisierung von Fedex bezifferte sich zuletzt auf 73,83 Mrd..
Fedex zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 425,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 369,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 450,00USD was eine Bandbreite von +17,93 %/+43,82 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 446 US-Dollar