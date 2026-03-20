Wirtschaft
Dax bricht vor Wochenende weiter ein - Energiepreise unauffällig
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax nochmal kräftig nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss lag der Index mit 22.380 Punkten 2,0 Prozent niedriger als am Vortag. Auf Wochensicht hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer damit 4,5 Prozent an Wert verloren.
Offensichtlich liegen die Gründe für die Kursverluste am Freitag tiefer als die zuletzt bemühten Energiepreise - denn die verhielten sich am Freitag vergleichsweise moderat. Gas zur Lieferung im April war vor dem Wochenende sogar rund fünf Prozent günstiger zu haben als am Vortag, Öl wurde nur rund ein Prozent teurer.
Offensichtlich liegen die Gründe für die Kursverluste am Freitag tiefer als die zuletzt bemühten Energiepreise - denn die verhielten sich am Freitag vergleichsweise moderat. Gas zur Lieferung im April war vor dem Wochenende sogar rund fünf Prozent günstiger zu haben als am Vortag, Öl wurde nur rund ein Prozent teurer.
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Eine Rolle gespielt haben dürfte auch der sogenannte "Hexensabbat", da viele Optionen und Futures am Freitag verfallen sind. Einerseits versuchen Investoren, die über entsprechende Mittel verfügen, Kurse an diesem Tag noch in ihrem Sinne zu lenken, andererseits verlieren viele Investoren nach Verfall ihrer Tickets an bestimmten Papieren schlagartig das Interesse. Kursverluste zu Handelsstart in den USA taten ihr Übriges.
Der Blick auf die Einzeltitel zeigte dementsprechend Kursverluste über ganz verschiedene Branchen, zu den größten Verlierern zählten der Software-Konzern SAP, der Energieversorger Eon und der Triebwerkhersteller MTU. Mit Heidelberg Materials oder Brenntag und Infineon gab es aber auch Kursgewinner.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1556 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8654 Euro zu haben.
Der Blick auf die Einzeltitel zeigte dementsprechend Kursverluste über ganz verschiedene Branchen, zu den größten Verlierern zählten der Software-Konzern SAP, der Energieversorger Eon und der Triebwerkhersteller MTU. Mit Heidelberg Materials oder Brenntag und Infineon gab es aber auch Kursgewinner.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1556 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8654 Euro zu haben.
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Unterstützungs- und Zielzonen sowie fundamentale KI- und Geschäftsmodell-Effekte. Viele erwarten Tiefs bei 120–130 € mit Rebound bis ~170 € (teilweiser Ausstieg bei ~160 €); 137–138 € wird als Stütze genannt. Diskutiert werden Volatilität/Einbrüche (z. B. 153 €), Wochen-Trendkanal, Gap und überverkaufte Slow‑Stochastik sowie Gebührenmodell-/Cloud‑Transformation durch KI.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.
Skanderbeg schrieb heute 14:12
Spielen im aktuellen Fall keine große Rolle.mitdiskutieren »
Die Stabilisierung hätte auch vorher auf dem Niveau attraktiv und abgeschlossen sein können.
Denke das zwischen 120-130 in der nächsten Woche die Tiefs erreicht sind.
Dann könnte man eine Position bis 170€ laufen lassen können.
Ich würde mich dann aber schon bei 16x,00 verabschieden.
Die Stabilisierung hätte auch vorher auf dem Niveau attraktiv und abgeschlossen sein können.
Denke das zwischen 120-130 in der nächsten Woche die Tiefs erreicht sind.
Dann könnte man eine Position bis 170€ laufen lassen können.
Ich würde mich dann aber schon bei 16x,00 verabschieden.
Malecon schrieb 18.03.26, 20:04
mitdiskutieren »
SAP-Chef Klein hat diese Spekulationen wiederholt zurückgewiesen.
„Wir verlieren keine Aufträge wegen KI. Wir gewinnen Aufträge wegen KI“
Quelle: https://www.wiwo.de/unternehmen/it/sap-software-konzern-will-gebuehrenstruktur-fuer-ki-aera-ueberarbeiten/100209669.html
Malecon schrieb 15.03.26, 16:53
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Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqrQ6YwErJYykjxVTL3yqHARNe5K7387ZXbtR9HbZZbC3mRCve&s
Alles ist angerichtet:
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Chartanalyse SAP: KI-Turbo zündet die nächste Stufe
SAP peilt eine weitere Beschleunigung des Cloud-Wachstums und eine signifikante Steigerung der operativen Marge an. Die Transformation vom klassischen Lizenzmodell hin zum skalierbaren Cloud-Abonnement ist nahezu abgeschlossen.
Aus charttechnischer Sicht ...
Inzwischen signalisiert die Slow Stochastik einen massiv überverkauften Zustand. Kann sich die Aktie hier nachhaltig stabilisieren und über 178 EUR ansteigen, könnte ein Turnaround eingeleitet werden.
Bild: https://aktienmagazin.de/files/2026/03/5ca9abe04069589b0c9501f641183a4dd2f4d774.png
Quelle: https://mobile.traderfox.com/blog/aktien-magazin/chartanalyse-sap-ki-turbo-zundet-die-nachste-stufe/p-167985/
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