Dax bricht vor Wochenende weiter ein - Energiepreise unauffällig

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax nochmal kräftig nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss lag der Index mit 22.380 Punkten 2,0 Prozent niedriger als am Vortag. Auf Wochensicht hat das wichtigste deutsche Börsenbarometer damit 4,5 Prozent an Wert verloren.



Offensichtlich liegen die Gründe für die Kursverluste am Freitag tiefer als die zuletzt bemühten Energiepreise - denn die verhielten sich am Freitag vergleichsweise moderat. Gas zur Lieferung im April war vor dem Wochenende sogar rund fünf Prozent günstiger zu haben als am Vortag, Öl wurde nur rund ein Prozent teurer.





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