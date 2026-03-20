Der Börsen-Tag
DAX crasht fast 3 %: Deutscher Markt bricht ein – USA halten besser
Deutsche Börsen im Sturzflug, Wall Street mit milderen Verlusten: Ein turbulenter Handelstag legt deutliche Unterschiede zwischen DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und US-Indizes offen.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben heute deutlich nachgegeben. Besonders stark unter Druck standen die deutschen Standard- und Nebenwerte. Der DAX fiel um 2,98 Prozent auf 22.317,24 Punkte und verzeichnet damit einen kräftigen Tagesverlust. Ähnlich schwach zeigte sich der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, mit einem Minus von 3,05 Prozent auf 27.737,81 Punkte. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, hielt sich etwas besser, gab aber dennoch um 1,44 Prozent auf 16.269,32 Punkte nach. Der TecDAX, der die deutschen Technologiewerte abbildet, verlor 2,36 Prozent und schloss bei 3.410,32 Punkten. Auch an der Wall Street überwogen die roten Vorzeichen, wenn auch die Rückgänge dort moderater ausfielen als in Deutschland. Der Dow Jones notierte zuletzt 0,64 Prozent im Minus bei 45.801,37 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gab um 1,05 Prozent nach und stand bei 6.547,88 Punkten. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich damit ein deutlich schwächerer Handelstag in Deutschland als in den USA. Vor allem die großen und mittelgroßen deutschen Werte im DAX und MDAX gerieten stärker unter Druck als die US-Leitindizes, während der SDAX die Verluste etwas begrenzen konnte.
DAXHeidelberg Materials führt die Gewinnerliste mit +2,36% an, gefolgt von Brenntag (+0,98%) und Infineon (+0,81%). Demgegenüber fielen Siemens (-4,12%), Zalando (-4,29%) und SAP (-4,38%) deutlich zurück — der Abstand zwischen Bestwert und Schlechtestem beträgt 6,74 Prozentpunkte.
MDAXUnited Internet (+2,71%), IONOS Group (+2,32%) und AUTO1 Group (+1,59%) bildeten die Spitze. Auf der Gegenseite stehen Stroeer (-4,87%), K+S (-8,08%) und Bechtle (-14,93%) — damit klafft mit 17,64 Prozentpunkten ein großer Unterschied zwischen Top und Flop.
SDAXGerresheimer sticht mit einem starken Plus von +23,34% heraus, gefolgt von SMA Solar Technology (+5,69%) und Energiekontor (+4,58%). Die Verluste reichen von HelloFresh (-6,93%) über Verve Group (A) (-8,17%) bis Ottobock (-11,19%) — der Spread zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht beträgt 34,53 Prozentpunkte.
TecDAXSMA Solar Technology führt auch im TecDAX mit +5,69%, gefolgt von United Internet (+2,71%) und IONOS (+2,32%). Auf der Verliererseite liegen SILTRONIC (-5,75%), Ottobock (-11,19%) und Bechtle (-14,93%), sodass der Abstand zwischen Top und Flop 20,62 Prozentpunkte beträgt.
Dow JonesVerizon Communications (+1,62%), Chevron (+1,57%) und Goldman Sachs (+0,91%) zählen zu den Tagesgewinnern. Die stärksten Rückgänge verzeichneten IBM (-1,65%), Boeing (-1,93%) und Honeywell (-2,87%) — insgesamt bleiben die Schwankungen hier vergleichsweise moderat (Spanne 4,49 Prozentpunkte).
S&P 500Dell Technologies (Registered C) führt mit +5,99%, gefolgt von APA Corporation (+3,26%) und ONEOK (+3,24%). Auf der Verliererseite stehen Western Digital (-5,51%), SanDisk Corporation (-5,71%) und Constellation Energy (-5,82%), der Unterschied zwischen Top und Flop beträgt 11,81 Prozentpunkte.
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