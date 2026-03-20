Constellation Energy - Aktie verliert deutlich -6,48 % - 20.03.2026

Die Constellation Energy Aktie ist bisher um -6,48 % auf 256,23€ gefallen. Das sind -17,75 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Constellation Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,15 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,48 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Constellation Energy ist ein führender US-Energieversorger, der Strom und Erdgas liefert. Mit innovativen Energielösungen und einem Fokus auf Nachhaltigkeit behauptet es sich gegen Konkurrenten wie Duke Energy und Exelon.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Constellation Energy Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -10,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Constellation Energy Aktie damit um -2,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,63 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Constellation Energy einen Rückgang von -9,69 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,33 % geändert.

Constellation Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,84 % 1 Monat +10,63 % 3 Monate -10,38 % 1 Jahr +36,92 %

Informationen zur Constellation Energy Aktie

Es gibt 362 Mio. Constellation Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 93,05 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Börsen im Sturzflug, Wall Street mit milderen Verlusten: Ein turbulenter Handelstag legt deutliche Unterschiede zwischen DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und US-Indizes offen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Constellation Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Constellation Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Constellation Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.