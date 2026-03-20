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    Lage am europäischen Erdgasmarkt beruhigt sich etwas

    Für Sie zusammengefasst
    • Markt beruhigt sich nach Turbulenzen und sinkt
    • TTF-Kontrakt fiel auf 59,04 Euro je MWh deutlich
    • Angriffe auf Gasinfrastruktur steigern Unsicherheit
    Lage am europäischen Erdgasmarkt beruhigt sich etwas
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Die Lage am europäischen Erdgasmarkt hat sich am Freitag etwas beruhigt. Der Preis für europäisches Erdgas hat nach den Turbulenzen am Vortag etwas nachgegeben. An der Börse in Amsterdam sank der Preis für den richtungweisenden Erdgas-Terminkontrakt TTF zur Lieferung in einem Monat am Nachmittag um 3 Prozent auf 59,04 Euro je Megawattstunde (MWh).

    Am Donnerstag war der Gaspreis noch zeitweise bis auf 71,45 Euro gestiegen. Allerdings hatte er im Tagesverlauf schon einen Teil seiner Gewinne wieder abgegeben. Israel hatte am Mittwoch das wichtige Gasfeld "South Pars", das vom Iran und Katar ausgebeutet wird, bombardiert. Als Reaktion attackierte der Iran die für den Weltmarkt bedeutenden Flüssiggasanlagen im katarischen Industriegebiet Ras Laffan.

    Laut Trump erfolgte Israels Angriff ohne sein Wissen. US-Medienberichte legten aber nahe, dass er Israels Angriff gebilligt hatte, um den Druck auf den Iran zu erhöhen, die für den Ölmarkt bedeutende Straße von Hormus freizugeben. Die Aussage von Trump, dass Israel dieses Gasfeld nicht erneut angreifen werde, sorgte für etwas Entspannung am Erdgasmarkt. Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch. Schließlich gehen die gegenseitigen Angriffe unvermindert weiter und ein Ende des Kriegs ist nicht in Sicht.

    Der TTF-Preis hatte vor Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran bei lediglich bei 31 Euro gelegen. Er hat sich also seitdem fast verdoppelt./jsl/nas





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