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    IPO/AKTIE IM FOKUS 2

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    Vincorion mit erfolgreichem Börsendebüt

    Für Sie zusammengefasst
    • Vincorion schließt bei 18,70 Euro zehn Prozent über
    • Star Capital verkaufte 17,65 Mio Aktien für 300 Mio
    • Produkte in Leopard 2, Puma und Patriot im Einsatz
    IPO/AKTIE IM FOKUS 2 - Vincorion mit erfolgreichem Börsendebüt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Neu: Kursentwicklung)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwierigen Börsenumfeld sind die Aktien von Vincorion am Freitag recht erfolgreich an die Börse gestartet. Mit 18,70 Euro lagen sie zum Handelsschluss zehn Prozent über dem Preis von 17 Euro, zu dem sich der Private-Equity-Investor Star Capital von Teilen des Rüstungsunternehmens getrennt hatte. Selbst das Tagestief bei 18,16 Euro lag noch deutlich über diesem Ausgabepreis. In der Spitze hatten die Papiere 19,93 Euro gekostet.

    Im Rahmen des Börsengangs (IPO) hatte Star Capital durch den Verkauf von 17,65 Millionen Aktien 300 Millionen Euro eingenommen. Der IPO war nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg mehr als zweistellig überzeichnet. Zum Handelsschluss kam Vincorion auf einen Börsenwert von gut 940 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der deutsche Branchenprimus Rheinmetall bringt rund 70 Milliarden Euro auf die Waage.

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    Der Firmenname Vincorion ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus dem lateinischen vincere (siegen) und dem Sternbild Orion. Als unrealistischen Griff nach den Sternen möchte das Management den Börsengang nicht verstanden wissen, zu Höherem berufen sieht sich die Führungsriege des nicht allzu großen Unternehmens aber durchaus.

    Die Firma gehörte bis 2022 zum Thüringer Technologiekonzern Jenoptik , dann übernahmen britische Investoren namens Star Capital das Unternehmen. Für die Briten war das ein gutes Timing, da die Nachfrage nach Rüstungsgütern rasant anstieg. Nun machen sie Kasse. Star Capital bleibt Hauptaktionär. Vincorion stellt Mechatronik, Generatoren und andere Energielösungen her, die Teile sind etwa in Panzern und Flugabwehr-System verbaut.

    Die Produkte von Vincorion kommen unter anderem im Kampfpanzer Leopard 2, im Schützenpanzer Puma und in den Patriot-Raketensystemen zum Einsatz. Der Umsatz des Unternehmens ist dank steigender Auftragszahlen in Deutschland, wo die Regierung die Verteidigungsausgaben erhöht hat, rasant gewachsen.

    "Das Interesse an Vincorion ist groß", sagte David Kruk, Leiter des Handels bei La Financière de l’Echiquier. Der Börsengang sei ein guter Indikator für die Marktlage und die Nachfrage nach Verteidigungsaktien.

    Seit Beginn des Ukraine-Krieges boomt die Branche, die Nachfrage nach Waffen und Rüstungsgütern ist groß. Der Sektor dürfte zudem von dem Iran-Krieg profitieren. Das macht die Rüstungsbranche zwar für Investoren grundsätzlich attraktiv. Wegen der rasanten Kursanstiege im vergangenen Jahr allerdings war zuletzt auch Zurückhaltung zu spüren gewesen. Unternehmen aus diesem Sektor werden derzeit im Schnitt höher bewertet als Aktien von Technologie- oder Luxusunternehmen./la/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur VINCORION Aktie

    Die VINCORION Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 1.506 auf Tradegate (20. März 2026, 18:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der VINCORION Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.




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    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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