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    HORNBACH Holding erreicht Jahresziel – Ergebnisrückgang im Q4 2025/26

    HORNBACH bestätigt seine Jahresziele: Trotz saisonaler Delle im Winterquartal wächst der Umsatz 2025/26, während das operative Ergebnis weitgehend stabil bleibt.

    HORNBACH Holding erreicht Jahresziel – Ergebnisrückgang im Q4 2025/26
    Foto: Uwe Anspach - dpa
    • Die HORNBACH Holding hat ihre Gesamtjahresprognose für 2025/26 erreicht, mit einem Nettoumsatz von 6.433,9 Mio. EUR, was eine Steigerung von 3,8% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
    • Das Adjusted EBIT blieb im Jahresvergleich nahezu stabil bei 264,7 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahreswert von 269,5 Mio. EUR.
    • Im vierten Quartal 2025/26 sank das Adjusted EBIT um 14,0% auf -34,8 Mio. EUR, was auf saisonale Schwäche im Winterquartal zurückzuführen ist.
    • Der Nettoumsatz im Q4 stieg um 3,8% auf 1.296,1 Mio. EUR, konnte jedoch die gestiegenen Kosten nicht vollständig ausgleichen.
    • Das Ergebnis im Q4 2025/26 ist im Vergleich zum Vorjahresquartal rückläufig, während die Gesamtjahreszahlen die Prognose bestätigen.
    • Das Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26 wird am 25. März 2026 veröffentlicht, die endgültigen Finanzergebnisse folgen am 19. Mai 2026.

    Der nächste wichtige Termin, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26, bei HORNBACH Holding ist am 25.03.2026.

    Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,56 % im Minus.
    4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,50EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.210,25PKT (-1,42 %).


    HORNBACH Holding

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    ISIN:DE0006083405WKN:608340





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