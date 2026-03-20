HORNBACH Holding erreicht Jahresziel – Ergebnisrückgang im Q4 2025/26

Die HORNBACH Holding hat ihre Gesamtjahresprognose für 2025/26 erreicht, mit einem Nettoumsatz von 6.433,9 Mio. EUR, was eine Steigerung von 3,8% im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Das Adjusted EBIT blieb im Jahresvergleich nahezu stabil bei 264,7 Mio. EUR, leicht unter dem Vorjahreswert von 269,5 Mio. EUR.

Im vierten Quartal 2025/26 sank das Adjusted EBIT um 14,0% auf -34,8 Mio. EUR, was auf saisonale Schwäche im Winterquartal zurückzuführen ist.

Der Nettoumsatz im Q4 stieg um 3,8% auf 1.296,1 Mio. EUR, konnte jedoch die gestiegenen Kosten nicht vollständig ausgleichen.

Das Ergebnis im Q4 2025/26 ist im Vergleich zum Vorjahresquartal rückläufig, während die Gesamtjahreszahlen die Prognose bestätigen.

Das Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26 wird am 25. März 2026 veröffentlicht, die endgültigen Finanzergebnisse folgen am 19. Mai 2026.

Der nächste wichtige Termin, Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26, bei HORNBACH Holding ist am 25.03.2026.

Der Kurs von HORNBACH Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,56 % im Minus.

4 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,50EUR das entspricht einem Plus von +0,88 % seit der Veröffentlichung.

Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 16.210,25PKT (-1,42 %).





