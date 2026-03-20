UniCredit - Aktie verliert deutlich -5,05 % - 20.03.2026

Die UniCredit Aktie ist bisher um -5,05 % auf 59,47€ gefallen. Das sind -3,17 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der UniCredit Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,40 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 59,47€, mit einem Minus von -5,05 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

UniCredit ist eine führende paneuropäische Bank mit starkem Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen und einem umfassenden Dienstleistungsangebot in Europa. Hauptkonkurrenten sind BNP Paribas und Deutsche Bank. Ihre Stärke liegt in einem breiten Netzwerk in Mittel- und Osteuropa und einer fortschrittlichen digitalen Infrastruktur.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten UniCredit Aktionäre einen Verlust von -15,71 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die UniCredit Aktie damit um -8,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,04 %. Im Jahr 2026 gab es für UniCredit bisher ein Minus von -16,51 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,84 % geändert.

UniCredit Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,17 % 1 Monat -19,04 % 3 Monate -15,71 % 1 Jahr +13,45 %

Informationen zur UniCredit Aktie

Es gibt 2 Mrd. UniCredit Aktien. Damit ist das Unternehmen 92,80 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.03.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,39 %. Banco Santander notiert im Minus, mit -2,25 %. Intesa Sanpaolo notiert im Minus, mit -3,07 %. Societe Generale verliert -4,83 % Banco BPM notiert im Minus, mit -4,07 %.

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Ob die UniCredit Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur UniCredit Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.