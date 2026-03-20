Hornbach Holding schafft eigene Jahresprognose

Beim bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) wurde mit 264,7 Millionen Euro fast das Vorjahresniveau (269,5 Mio.) erreicht, was die Zielsetzung gewesen war. Konkret hatte Hornbach Holding einen Wert angestrebt, der nach der eigenen Prognose sich mit -2 bis +2 Prozent um das Vorjahresergebnis bewegt.

BORNHEIM/PFALZ (dpa-AFX) - Der Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach Holding hat im Geschäftsjahr 2025/2026 auf Basis vorläufiger Zahlen seine eigenen Ziele erreicht. Gestiegene Kosten machten sich aber im vierten Quartal beim Ergebnis bemerkbar. Der Umsatz sei im Geschäftsjahr um 3,8 Prozent auf 6,434 Milliarden Euro gestiegen, wie das SDax-Unternehmen am Freitagabend in Bornheim (Pfalz) mitteilte. Angepeilt hatte der Konzern einen Wert auf oder leicht über dem Vorjahresniveau von 6,2 Milliarden Euro.

Im vierten Quartal (1. Dezember 2025 bis 28. Februar 2026) ist das Ergebnis gegenüber dem Vorjahresquartal jedoch zurückgegangen. So konnten die gestiegenen Kosten nicht vollständig kompensiert werden. Das bereinigte Ebit sei deshalb um 14 Prozent auf minus 34,8 Millionen Euro gesunken, hieß es weiter. Saisonal bedingt sei das Winterquartal (Q4) regelmäßig das schwächste Quartal im Geschäftsjahr mit negativem Beitrag zum Ergebnis.

Die Aktie stieg nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate leicht um knapp 1 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss.

Das Trading Statement für das Geschäftsjahr 2025/26 wird den Angaben zufolge am 25. März 2026 veröffentlicht. Die endgültigen und geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025/26 sollen am 19. Mai 2026 folgen./stk/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,00 % und einem Kurs von 79,50 auf Tradegate (20. März 2026, 19:00 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um -3,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,35 %. Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd.. HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9300 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 101,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 88,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +10,69 %/+48,43 % bedeutet.



