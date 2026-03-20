AKTIE IM FOKUS
Übernahmefantasie lässt Gerresheimer an SDax-Spitze schnellen
- Gerresheimer Aktien stiegen fast 22 Prozent
- Silgan Holdings zeigte Interesse an Übernahme
- Bilanzierungsvorwürfe und drohender SDax-Ausschluss
FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmefantasie hat die Aktien von Gerresheimer am Freitag angetrieben. Die Papiere schnellten bis zum Handelsschluss um fast 22 Prozent auf 21,60 Euro in die Höhe und setzten sich damit an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax . Dieser fiel um mehr als ein Prozent.
Das US-Verpackungsunternehmen Silgan Holdings habe Interesse an einer Übernahme des deutschen Medizinverpackungsherstellers bekundet, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Gerresheimer habe sich dazu nicht äußern wollen, und Silgan sei nicht unmittelbar erreichbar gewesen, hieß es. Die Titel von Silgan notierten zuletzt in New York gut ein Prozent im Minus.
Analyst Michael Roxland von der Investmentbank Truist Securities schrieb: "Die mögliche Übernahme von Gerresheimer steht im Einklang mit unseren Untersuchungen, wonach Silgan angesichts des starken Wachstums, der hohen Margen und der hohen Markteintrittsbarrieren aktiv bestrebt ist, im Gesundheitswesen weiter an Größe zu gewinnen."
Gerresheimer ringt aktuell mit Vorwürfen wegen Bilanzierungsfehlern und muss wegen der Verschiebung der Vorlage des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich den SDax verlassen. Die Aktien stehen bereits seit Monaten stark unter Druck./la/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,80 auf Tradegate (20. März 2026, 15:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +22,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 730,18 Mio..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -43,77 %/+59,33 % bedeutet.
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MM berichtet
Ich habe zu den Fragen Kontakt mit der IR (Herr Pickert) gehabt und kann zumindest das weitergeben, was mir dort gesagt wurde. Jeder kann das natürlich für sich einordnen oder auch selbst dort nachfragen.
Zum ersten Punkt mit den Vorstandsaktien. Der aktuelle Vorstand hält tatsächlich noch keine Aktien. Die Frage, warum sie selbst nicht kaufen, wurde dort auch gestellt. Hintergrund ist laut IR nicht mangelnde Überzeugung, sondern schlicht Compliance. Aufgrund der laufenden Untersuchungen und der ganzen Thematik rund um den Abschluss haben die Anwälte ein klares Veto eingelegt. Lehmann hätte laut Aussage der IR schon längst gekauft, durfte es aber bisher nicht. Das ist aktuell der Stand. Sobald die Zahlen veröffentlicht sind und die Situation rechtlich sauber ist, soll sich das ändern. Mir wurde gesagt, dass Lehmann sehr wohl ein Signal setzen möchte und dann auch Aktien erwerben will. Eine Garantie gibt es natürlich nie, aber die klare Aussage war, dass er kaufen möchte und es aktuell schlicht nicht darf. Daher gehe ich davon aus, dass nach Testat und Präsentation der Zahlen das Signal kommen wird.
Zum zweiten Punkt mit den Banken. Fakt ist, dass die Banken durch die Situation rund um die nicht rechtzeitig testierten Zahlen theoretisch in der Lage wären, Kredite sofort fällig zu stellen. Das ist der entscheidende Hebel in den Verträgen. Natürlich laufen deshalb Gespräche mit den Banken. Gleichzeitig muss man das Ganze auch mit gesundem Menschenverstand betrachten. Wenn Banken jetzt tatsächlich den Stecker ziehen würden, würde das bedeuten, dass man ein Unternehmen mit tausenden Arbeitsplätzen und realen Vermögenswerten gegen die Wand fährt. Damit würden sich die Banken im Zweifel selbst schaden, weil sie ihr Geld am Ende schlechter zurückbekommen. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch Vermögenswerte vorhanden sind und beispielsweise über Verkäufe Liquidität geschaffen werden kann, liegt es aus meiner Sicht näher, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Natürlich ist Gerresheimer hier auf den Goodwill der Banken angewiesen. Aber auch die Banken haben ein Interesse daran, dass das Unternehmen stabilisiert wird und seine Verpflichtungen erfüllen kann. Laut IR wird es zu diesem Thema auch eine Information geben, sobald hier Klarheit herrscht. Das ist ein zentraler Punkt aus der Ad hoc Meldung gewesen, daher wird der Markt dazu auch etwas hören.
Ein dritter Punkt, der hier noch gar nicht angesprochen wurde, ist das Thema Kommunikation. Und da war die IR erstaunlich offen. Man hat dort ganz klar eingeräumt, dass die Kommunikation in den letzten Monaten alles andere als glücklich war. Bisher hat man sich intern immer darauf zurückgezogen, dass nur harte Fakten kommuniziert werden können. Also erst dann etwas sagen, wenn wirklich etwas final feststeht. Mittlerweile hat man wohl erkannt, dass dieser Ansatz in der aktuellen Situation nicht ausreicht. Gerade bei der Verunsicherung am Markt erwarten viele auch Signale und Einordnungen, selbst wenn noch nicht alles endgültig entschieden ist. Deshalb soll sich hier etwas ändern. Mir wurde gesagt, dass man künftig auch stärker sogenannte weichere Faktoren kommunizieren möchte, also Einordnungen, Präsenz des Managements und mehr Sichtbarkeit nach außen. Der Vorstand soll stärker eingebunden werden und sich auch öffentlich äußern. Einen konkreten Termin konnte man mir noch nicht nennen, aber das Thema steht jetzt ganz oben auf der Agenda. Ein Satz noch von Herrn Pickert: Es kann nicht sein das nur die IR den ganzen Frust abbekommt bzw. alles abgeladen wird. Vermutlich wurde es der Abteilung auch zu bunt. Die IR hat auch ganz klar gesagt, dass ihnen bewusst ist, wie viel Unruhe aktuell im Markt und auch in den Foren herrscht. Das Unternehmen weiß, dass Vertrauen verloren gegangen ist und dass man daran arbeiten muss, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Genau deshalb wird aktuell intern wohl auch diskutiert, wie man nach außen präsenter auftreten kann.
Vielleicht noch ein letzter Punkt. Es ist natürlich einfach, im Forum alles zu kommentieren. Aber genauso wichtig ist es, solche Themen auch direkt an die IR heranzutragen. Genau das habe ich getan und habe dort auch deutlich gemacht, wie die Stimmung draußen wahrgenommen wird. Ich habe zumindest den Eindruck gewonnen, dass diese Rückmeldungen angekommen sind und dass intern tatsächlich ein Umdenken stattfindet.
Ich persönlich möchte eine Lanze für Wolf Lehmann brechen, denn er hat die ganze Sch.... nur geerbt und viele Dinge treten leider halt erst jetzt schrittweise zu Tage.