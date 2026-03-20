Übernahmefantasie lässt Gerresheimer an SDax-Spitze schnellen

Ich habe zu den Fragen Kontakt mit der IR (Herr Pickert) gehabt und kann zumindest das weitergeben, was mir dort gesagt wurde. Jeder kann das natürlich für sich einordnen oder auch selbst dort nachfragen.





Zum ersten Punkt mit den Vorstandsaktien. Der aktuelle Vorstand hält tatsächlich noch keine Aktien. Die Frage, warum sie selbst nicht kaufen, wurde dort auch gestellt. Hintergrund ist laut IR nicht mangelnde Überzeugung, sondern schlicht Compliance. Aufgrund der laufenden Untersuchungen und der ganzen Thematik rund um den Abschluss haben die Anwälte ein klares Veto eingelegt. Lehmann hätte laut Aussage der IR schon längst gekauft, durfte es aber bisher nicht. Das ist aktuell der Stand. Sobald die Zahlen veröffentlicht sind und die Situation rechtlich sauber ist, soll sich das ändern. Mir wurde gesagt, dass Lehmann sehr wohl ein Signal setzen möchte und dann auch Aktien erwerben will. Eine Garantie gibt es natürlich nie, aber die klare Aussage war, dass er kaufen möchte und es aktuell schlicht nicht darf. Daher gehe ich davon aus, dass nach Testat und Präsentation der Zahlen das Signal kommen wird.

Zum zweiten Punkt mit den Banken. Fakt ist, dass die Banken durch die Situation rund um die nicht rechtzeitig testierten Zahlen theoretisch in der Lage wären, Kredite sofort fällig zu stellen. Das ist der entscheidende Hebel in den Verträgen. Natürlich laufen deshalb Gespräche mit den Banken. Gleichzeitig muss man das Ganze auch mit gesundem Menschenverstand betrachten. Wenn Banken jetzt tatsächlich den Stecker ziehen würden, würde das bedeuten, dass man ein Unternehmen mit tausenden Arbeitsplätzen und realen Vermögenswerten gegen die Wand fährt. Damit würden sich die Banken im Zweifel selbst schaden, weil sie ihr Geld am Ende schlechter zurückbekommen. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch Vermögenswerte vorhanden sind und beispielsweise über Verkäufe Liquidität geschaffen werden kann, liegt es aus meiner Sicht näher, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht. Natürlich ist Gerresheimer hier auf den Goodwill der Banken angewiesen. Aber auch die Banken haben ein Interesse daran, dass das Unternehmen stabilisiert wird und seine Verpflichtungen erfüllen kann. Laut IR wird es zu diesem Thema auch eine Information geben, sobald hier Klarheit herrscht. Das ist ein zentraler Punkt aus der Ad hoc Meldung gewesen, daher wird der Markt dazu auch etwas hören.





Ein dritter Punkt, der hier noch gar nicht angesprochen wurde, ist das Thema Kommunikation. Und da war die IR erstaunlich offen. Man hat dort ganz klar eingeräumt, dass die Kommunikation in den letzten Monaten alles andere als glücklich war. Bisher hat man sich intern immer darauf zurückgezogen, dass nur harte Fakten kommuniziert werden können. Also erst dann etwas sagen, wenn wirklich etwas final feststeht. Mittlerweile hat man wohl erkannt, dass dieser Ansatz in der aktuellen Situation nicht ausreicht. Gerade bei der Verunsicherung am Markt erwarten viele auch Signale und Einordnungen, selbst wenn noch nicht alles endgültig entschieden ist. Deshalb soll sich hier etwas ändern. Mir wurde gesagt, dass man künftig auch stärker sogenannte weichere Faktoren kommunizieren möchte, also Einordnungen, Präsenz des Managements und mehr Sichtbarkeit nach außen. Der Vorstand soll stärker eingebunden werden und sich auch öffentlich äußern. Einen konkreten Termin konnte man mir noch nicht nennen, aber das Thema steht jetzt ganz oben auf der Agenda. Ein Satz noch von Herrn Pickert: Es kann nicht sein das nur die IR den ganzen Frust abbekommt bzw. alles abgeladen wird. Vermutlich wurde es der Abteilung auch zu bunt. Die IR hat auch ganz klar gesagt, dass ihnen bewusst ist, wie viel Unruhe aktuell im Markt und auch in den Foren herrscht. Das Unternehmen weiß, dass Vertrauen verloren gegangen ist und dass man daran arbeiten muss, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Genau deshalb wird aktuell intern wohl auch diskutiert, wie man nach außen präsenter auftreten kann.

Vielleicht noch ein letzter Punkt. Es ist natürlich einfach, im Forum alles zu kommentieren. Aber genauso wichtig ist es, solche Themen auch direkt an die IR heranzutragen. Genau das habe ich getan und habe dort auch deutlich gemacht, wie die Stimmung draußen wahrgenommen wird. Ich habe zumindest den Eindruck gewonnen, dass diese Rückmeldungen angekommen sind und dass intern tatsächlich ein Umdenken stattfindet.





Das sind die Informationen, die ich aus den letzten Gesprächen mitgenommen habe. Jeder kann sich daraus sein eigenes Bild machen oder auch selbst den Hörer in die Hand nehmen und nachfragen.