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    AKTIE IM FOKUS

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    Übernahmefantasie lässt Gerresheimer an SDax-Spitze schnellen

    Für Sie zusammengefasst
    • Gerresheimer Aktien stiegen fast 22 Prozent
    • Silgan Holdings zeigte Interesse an Übernahme
    • Bilanzierungsvorwürfe und drohender SDax-Ausschluss
    AKTIE IM FOKUS - Übernahmefantasie lässt Gerresheimer an SDax-Spitze schnellen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmefantasie hat die Aktien von Gerresheimer am Freitag angetrieben. Die Papiere schnellten bis zum Handelsschluss um fast 22 Prozent auf 21,60 Euro in die Höhe und setzten sich damit an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax . Dieser fiel um mehr als ein Prozent.

    Das US-Verpackungsunternehmen Silgan Holdings habe Interesse an einer Übernahme des deutschen Medizinverpackungsherstellers bekundet, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Gerresheimer habe sich dazu nicht äußern wollen, und Silgan sei nicht unmittelbar erreichbar gewesen, hieß es. Die Titel von Silgan notierten zuletzt in New York gut ein Prozent im Minus.

    Analyst Michael Roxland von der Investmentbank Truist Securities schrieb: "Die mögliche Übernahme von Gerresheimer steht im Einklang mit unseren Untersuchungen, wonach Silgan angesichts des starken Wachstums, der hohen Margen und der hohen Markteintrittsbarrieren aktiv bestrebt ist, im Gesundheitswesen weiter an Größe zu gewinnen."

    Gerresheimer ringt aktuell mit Vorwürfen wegen Bilanzierungsfehlern und muss wegen der Verschiebung der Vorlage des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich den SDax verlassen. Die Aktien stehen bereits seit Monaten stark unter Druck./la/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 33,80 auf Tradegate (20. März 2026, 15:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +22,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 730,18 Mio..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von -43,77 %/+59,33 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Gerresheimer-Bilanzskandals auf Kurs und Bewertung: Fehler bei Bill-and-Hold-Transaktionen, BaFin‑Erweiterung der Prüfung und APAS‑Ermittlungen gegen KPMG sowie forensische Sonderprüfung durch Grant Thornton. Fehlende Abschlüsse und Prognosen schaffen Unsicherheit; einige sehen Ende-Jahr >25 € möglich, andere warnen vor hohem Kursrisiko.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

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