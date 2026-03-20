JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für das Beteiligungsunternehmen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngste Entwicklung der Kernbeteiligung Tencent an./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 40,35EUR auf Tradegate (20. März 2026, 19:02 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Prosus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 79

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

