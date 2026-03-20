JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 79 auf 74 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel passte sein Bewertungsmodell für das Beteiligungsunternehmen in einer am Freitag vorliegenden Studie an die jüngste Entwicklung der Kernbeteiligung Tencent an./tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 10:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 40,35EUR auf Tradegate (20. März 2026, 19:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 79
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Prosus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 74
Kursziel alt: 79
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte