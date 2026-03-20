JPMORGAN stuft ENI auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni von 22 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Matthew Lofting attestierte dem Ölkonzern in einer am Freitag vorliegenden Studie eine souveräne Präsentation auf dem Kapitalmarkttag. Die positiven Veränderungen in strategischer und operativer Hinsicht seien unterstrichen worden./rob/tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:26 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 13:39 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 23,47EUR auf Tradegate (20. März 2026, 19:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew Lofting

Analysiertes Unternehmen: ENI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

