Börsen Update
Börsen Update USA - 20.03. - US Tech 100 schwach -2,06 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (19:59:51) bei 45.560,04 PKT und fällt um -1,16 %.
Top-Werte: Verizon Communications +1,94 %, Chevron Corporation +1,25 %, Visa (A) +0,66 %, Goldman Sachs Group +0,45 %, McDonald's +0,35 %
Flop-Werte: Honeywell International -3,65 %, Boeing -3,57 %, NVIDIA -2,87 %, Caterpillar -2,43 %, The Home Depot -2,26 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 23.888,73 PKT und fällt um -2,06 %.
Top-Werte: Arm Holdings +2,41 %, Charter Communications Registered (A) +2,07 %, Paychex +1,63 %, Diamondback Energy +1,56 %, Alnylam Pharmaceuticals +1,32 %
Flop-Werte: Constellation Energy -9,45 %, Western Digital -6,90 %, Micron Technology -5,35 %, Shopify -5,32 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,27 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.505,59 PKT und fällt um -1,69 %.
Top-Werte: AT&T +3,21 %, Marsh & McLennan Cos +3,15 %, APA Corporation +3,05 %, ONEOK +2,73 %, Aon Registered (A) +2,72 %
Flop-Werte: Super Micro Computer -31,27 %, Vistra -11,26 %, Constellation Energy -9,45 %, The Mosaic -8,39 %, SanDisk Corporation -8,25 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.