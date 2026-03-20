Börsen Update USA - 20.03. - US Tech 100 schwach -2,06 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:59:51) bei 45.560,04 PKT und fällt um -1,16 %.

Top-Werte: Verizon Communications +1,94 %, Chevron Corporation +1,25 %, Visa (A) +0,66 %, Goldman Sachs Group +0,45 %, McDonald's +0,35 %

Flop-Werte: Honeywell International -3,65 %, Boeing -3,57 %, NVIDIA -2,87 %, Caterpillar -2,43 %, The Home Depot -2,26 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 23.888,73 PKT und fällt um -2,06 %.

Top-Werte: Arm Holdings +2,41 %, Charter Communications Registered (A) +2,07 %, Paychex +1,63 %, Diamondback Energy +1,56 %, Alnylam Pharmaceuticals +1,32 %

Flop-Werte: Constellation Energy -9,45 %, Western Digital -6,90 %, Micron Technology -5,35 %, Shopify -5,32 %, CrowdStrike Holdings Registered (A) -5,27 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.505,59 PKT und fällt um -1,69 %.

Top-Werte: AT&T +3,21 %, Marsh & McLennan Cos +3,15 %, APA Corporation +3,05 %, ONEOK +2,73 %, Aon Registered (A) +2,72 %

Flop-Werte: Super Micro Computer -31,27 %, Vistra -11,26 %, Constellation Energy -9,45 %, The Mosaic -8,39 %, SanDisk Corporation -8,25 %