Hermes International Aktie verliert deutlich an Wert - -5,90 % - 20.03.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Hermes International Aktie. Mit einer Performance von -5,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Hermes International Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,67 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.653,50€, mit einem Minus von -5,90 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Hermès International ist ein führendes Luxusunternehmen, das für seine Handwerkskunst und exklusiven Produkte bekannt ist. Es konkurriert mit Marken wie Louis Vuitton und Chanel und hebt sich durch limitierte Verfügbarkeit und ikonische Designs ab.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Hermes International insgesamt ein Minus von -21,19 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Hermes International Aktie damit um -12,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Hermes International auf -22,05 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,41 % geändert.

Hermes International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,49 % 1 Monat -19,05 % 3 Monate -21,19 % 1 Jahr -33,72 %

Informationen zur Hermes International Aktie

Es gibt 106 Mio. Hermes International Aktien. Damit ist das Unternehmen 174,66 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.03.2026 im E-Stoxx 50.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Burberry Group, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton und Co.

Burberry Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,22 %. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton notiert im Minus, mit -2,15 %. Kering notiert im Minus, mit -1,00 %. Moncler legt um +0,92 % zu

Hermes International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hermes International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hermes International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.