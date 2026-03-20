JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 3,60 Euro eingestampft und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Marcus Diebel äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin nicht überzeugt von dem Kochboxenlieferanten. Die Jahreszahlen hätten nur begrenzt positive Erkenntnisse mit sich gebracht. Infolge der Zahlen und des zunehmend vorsichtigeren Ausblicks kürzte er deutlich seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2028./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,54 % und einem Kurs von 3,598EUR auf Tradegate (20. März 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
Kursziel alt: 6
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Marcus Diebel
Analysiertes Unternehmen: Hellofresh
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,60
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