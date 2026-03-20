JPMORGAN stuft Hellofresh auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 6 auf 3,60 Euro eingestampft und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Marcus Diebel äußerte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie weiterhin nicht überzeugt von dem Kochboxenlieferanten. Die Jahreszahlen hätten nur begrenzt positive Erkenntnisse mit sich gebracht. Infolge der Zahlen und des zunehmend vorsichtigeren Ausblicks kürzte er deutlich seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2028./rob/tih/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:06 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,54 % und einem Kurs von 3,598EUR auf Tradegate (20. März 2026, 20:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Marcus Diebel

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,60

Kursziel alt: 6

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,60 € , was eine Steigerung von +1,29% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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