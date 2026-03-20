Devisen
Eurokurs zum US-Dollar wieder schwächer nach Vortagssprung
- Euro fällt leicht nach Vortagserholung im Handel
- EZB bleibt handlungsbereit bei Inflationstrends
- Nahostkonflikt stärkt Dollarnachfrage und Volatilität
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach seiner deutlichen Vortagserholung wieder etwas gesunken. Im New Yorker Handel wurde die Gemeinschaftswährung zuletzt zu 1,1553 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Kurs noch über der Marke von 1,16 Dollar gelegen, über die der Index am Vortag nach dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zurückgekehrt war. Die Notenbank setzte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1555 (Donnerstag: 1,1489) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8654 Euro.
Wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise im Zuge des Iran-Kriegs waren am Donnerstag Spekulationen auf eine mögliche Zinserhöhung durch die Europäische Zentralbank (EZB) entbrannt, die den Euro mehr als einen Cent nach oben getrieben hatten. Am Freitag setzte nun eine Gegenbewegung ein.
Bundesbankpräsident Joachim Nagel erklärte, dass die EZB, falls nötig, handlungsbereit sei. "Nach aktuellem Stand ist es denkbar, dass sich die mittelfristigen Inflationsaussichten verschlechtern und die Inflationserwartungen nachhaltig steigen, was eine restriktivere Geldpolitik wahrscheinlich notwendig machen würde", sagte er der Nachrichtenagentur Bloomberg.
Weiter bestimmt wird das Geschehen am Devisenmarkt durch den Krieg im Nahen Osten. Der Dollar wird als Weltleitwährung als sichere Alternative zu anderen Währungen gesucht. Zudem wird die US-Wirtschaft als Nettorohölexporteur weniger durch die steigenden Ölpreise belastet. Außerdem wird der Dollar stärker nachgefragt, da Rohstoffe in Dollar gehandelt werden.
"Man wird sich daher am Devisenmarkt darauf einstellen müssen, dass die Wechselkursbewegungen volatil bleiben, solange der Konflikt anhält und jeden Tag neue Wendungen bringt", kommentierte Commerzbank-Volkswirt Volkmar Baur. "Die täglichen Bewegungen scheinen aber momentan mehr von Kommentaren einzelner Politiker und Zentralbanker getrieben zu sein als von fundamentalen Daten." Damit seien sie schwer vorhersehbar./jsl/nas/tih/nas
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EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #12
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1415
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Vom Vorjahreshoch aus dem September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das 2022er-Jahreshoch ausgeübt hat. Aus der Pendelphase konnte sich der Kurs nach oben lösen und hat in einem Ausbruch auf den 1,21er-Bereich gezielt. Dort ist jedoch wieder Verkaufsdruck in den Markt gekommen, und die Notierungen sind reihenweise unter die nahen Unterstützungen gefallen.
In der vergangenen Woche gab der Kurs weiter nach und hat mit dem Jahreshoch aus 2022 eine weitere wichtige Unterstützung verloren. Der Wochenschluss nah am Tief könnte für den Start in die neue Woche am Montag noch für Verluste bis unter die 1,14er-Marke sorgen. Dort bleibt die Nachfragesituation abzuwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1350 bis 1,1450
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1575 | 1,1667 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1410 = Vorwochentief | 1,1391 | 1,1275
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart dürfte sich am Dienstag zeigen, ob weiterer Korrekturdruck abgewendet werden kann. Eine Stabilisierungsphase könnte den 1,1450er-Bereich halten, weitere Schwäche hingegen auf die 1,13er-Marke zielen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1310 bis 1,1400 alternativ 1,1380 bis 1,1460
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart übt der Kurs bereits Druck auf die 1,14er-Marke aus. Mit Blick auf die geopolitische Entwicklung könnte der Euro unter volatilen Bewegungen weiter nachgeben und in Richtung der 1,13er-Marke tendieren.
Mögliche Wochenspanne: 1,1270 bis 1,1480
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EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche könnte die Übertreibung nach unten in eine Gegenbewegung zurück an die 200-Tage-Linie übergehen. Sollte jedoch auch der 1,12er-Bereich nachgeben, dürfte der übergeordnete Abwärtstrend greifen und die mittelfristigen Ziele unter 1,10 wieder aufnehmen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1360 bis 1,1540 alternativ 1,1180 bis 1,1390
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Nach einem schwachen Start in die neue Woche zeigte sich eine Erholung, die im weiteren Verlauf jedoch zurückgewiesen wurde. Am heutigen Freitag steht dadurch das Jahreshoch aus 2022 unter Druck, ein Bruch dürfte die Abwärtstendenz verstärken.
Mögliche Tagesspanne: 1,1450 bis 1,1540
Nächste Widerstände: 1,1495 | 1,1530 = Vorwochentief | 1,1575
Wichtige Unterstützungen: 1,1318 | 1,1275
EUR/USD Prognosen Update
Zum Wochenstart ist der Kurs aus der Vorwochenspanne nach unten ausgebrochen, was einen Richtungsimpuls für den weiteren Verlauf darstellen dürfte. Nach Bruch der 1,16er-Marke könnte das Januarhoch stützen und sich am heutigen Mittwoch zunächst eine Stabilisierung abzeichnen.
Mögliche Tagesspanne: 1,1540 bis 1,1640
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1766 = Vorwochentief | 1,1830
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1495