Siemens Energy - Aktie gerät unter Verkaufsdruck -5,74 % - 20.03.2026

Am heutigen Handelstag musste die Siemens Energy Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,74 % im Minus. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,95 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,74 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Obwohl die Siemens Energy Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +21,70 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um -9,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +21,62 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,52 % geändert.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,90 % 1 Monat -10,86 % 3 Monate +21,70 % 1 Jahr +132,99 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Gründe der jüngsten Volatilität bei Siemens Energy: Diskussionen über starke Kursschwankungen (teilweise rund 10%), bullishe Trades wie Turbo‑Longs und Zertifikate, Ursachen für Kursrücksetzer (geopolitische Risiken Iran vs. frühe Russland‑Ukraine‑Effekte), fundamental positive Signale (Rekordaufträge, Wasserstoff-/Elektrolyse‑Chancen, Medienberichte) und optimistische Kursziele (z. B. ~200 € bis 2026).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 110,14 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 20.03.2026 im DAX.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.