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    Aktien New York Schluss

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    Weitere Verluste drücken Dow auf Tief seit September

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger fliehen aus Risiko wegen Iran-Konflikt
    • Dow S&P und Nasdaq mit deutlichen Verlusten
    • Alle drei Indizes unter 200-Tage-Durchschnitt
    Aktien New York Schluss - Weitere Verluste drücken Dow auf Tief seit September
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Aus Furcht vor einer weiteren Eskalation des Iran-Krieges sind die Anleger am Freitag bei US-Aktien weiter aus dem Risiko gegangen. Verstärkt wurde die Anspannung vor dem Wochenende von Berichten über die Entsendung weiterer US-Truppen und angeblichen Überlegungen der USA, mit der Insel Kharg ein iranisches Ölexportzentrum unter Kontrolle zu bringen.

    Der Dow Jones Industrial schloss 0,96 Prozent tiefer bei 45.577,47 Punkten. Zeitweise war der US-Leitindex sogar unter 45.400 Punkte abgerutscht, wo er sein tiefstes Niveau seit September erreichte. Für die laufende Woche ergab sich ein Abschlag von mehr als zwei Prozent. Damit verbuchte der Dow die vierte verlustbringende Woche in Folge. Seit dem Rekordhoch aus dem Februar hat er fast zehn Prozent eingebüßt.

    Andere US-Indizes fielen am Freitag deutlicher: Der S&P 500 um 1,51 Prozent auf 6.506,48 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 1,88 Prozent auf 23.898,15 Punkte. Das charttechnische Bild gilt als eingetrübt, denn die drei großen US-Indizes notieren inzwischen allesamt unterhalb ihrer 200-Tage-Durchschnittslinien. Letztmals war dies im Frühjahr 2025 der Fall gewesen, als US-Präsident Donald Trump den Märkten den Zollschock versetzt hatte./tih/nas





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