Wirtschaft
US-Börsen vor Wochenende auf Tauchstation - Nasdaq superschwach
Foto: Straßenschild der Wall Street (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
New York (dts Nachrichtenagentur) - Die US-Börsen sind vor dem Wochenende auf Tauchstation gegangen. Der Dow verlor am Freitag 1,0 Prozent auf 45.577 Punkte, der breiter gefasste S&P500 war 1,5 Prozent schwächer bei am Ende 6.506 Punkten.
Noch kräftiger ging es allerdings an der Technologiebörse Nasdaq bergab, wo der Index mit den 100 wichtigsten Titeln am Ende 1,9 Prozent niedriger lag bei 23.898 Punkten.
Noch kräftiger ging es allerdings an der Technologiebörse Nasdaq bergab, wo der Index mit den 100 wichtigsten Titeln am Ende 1,9 Prozent niedriger lag bei 23.898 Punkten.
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Der derzeit vielbeachtete Ölpreis stieg wieder kräftig an: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 21 Uhr deutscher Zeit 111,80 US-Dollar, das waren 2,9 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags - und das, nachdem es zuvor schon etwas Entspannung gegeben hatte.
Viele Anleger sorgen sich nun vor womöglich anziehender Inflation, aber noch mehr vor möglichen Gegenmaßnahmen der Zentralbanken, allen voran steigenden Zinsen. Vor dem Wochenende wollen viele Investoren nicht das Risiko eingehen, mit neuen Äußerungen aus dem Umfeld der Fed überrascht zu werden - und stießen riskante Papiere ab.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1561 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8650 Euro zu haben.
Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.502 US-Dollar gezahlt (-2,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,20 Euro pro Gramm.
Viele Anleger sorgen sich nun vor womöglich anziehender Inflation, aber noch mehr vor möglichen Gegenmaßnahmen der Zentralbanken, allen voran steigenden Zinsen. Vor dem Wochenende wollen viele Investoren nicht das Risiko eingehen, mit neuen Äußerungen aus dem Umfeld der Fed überrascht zu werden - und stießen riskante Papiere ab.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1561 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8650 Euro zu haben.
Der Goldpreis war stark im Rückwärtsgang, am Abend wurden für eine Feinunze 4.502 US-Dollar gezahlt (-2,9 Prozent). Das entspricht einem Preis von 125,20 Euro pro Gramm.
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Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
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vonHS schrieb 16.03.26, 08:31
Weil Investoren bei Private Credit quasi die Flucht antreten, stehen börsennotierte Business Development Companies (BDCs) in den USA unter Druck. Deren Aktienkurse sinken, und die Dividenden fallen teilweise aus.mitdiskutieren »
Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
Diese BDCs befinden sich beim Einen oder Anderen von uns - zumindest bei mir - wohl auch im Dividenden-Depot…
Wie dieser Markt funktioniert – und was hinter der Panik steckt -, hat die BÖRSENZEITUNG versucht herauszufinden:
https://www.boersen-zeitung.de/private-markets/privatinvestoren-fluechten-aus-der-asset-klasse-private-credit
provinzler schrieb 16.03.26, 04:05
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Die Zeit rennt unaufhaltsam und ehe man sichs versieht, laufen wir schon aufs Ende des 1.Quartals 2026 zu.
Das Depot liegt YTD bei einem Resultat von minus 6%. Dafür konnte ein Teil des aufgelaufenen Cashs in Lohn und Brot gebracht werden und Neuzugang Wolters Kluwer hat vor etwa zwei oder drei Wochen den Weg ins Schlaftablettendepot gefunden. Erstmal allerdings "nur" mit ca. 8% Gewicht im Depot, dafür ist der Cashanteil erstmal auf ca. 6% gesunken. Sparraten und anstehende Dividendensaison werden den Bestand allerdings fraglos in den nächsten Wochen wieder schnell ansteigen lassen, sofern sich keine weiteren Opportunitäten auftun, denn auch bei Wolters ist der Kurs erstmal gestiegen nach dem Kauf.
Die Dividendenausbeute liegt marginal unter dem Vorjahr, was vollständig an Wechselkurseffekten liegt, da sich bei den Quartalszahlern der Bestand nicht geändert hat und es keine Senkungen von Dividenden gab. Aufgrund der bereits angekündigten Zahlungen erwarte ich im Q2 ein Plus von ~7% gegenüber dem Vorjahr. Inbsbeondere bei Admiral geht es dieses Jahr etwas bescheidener zu, was so allerdings auch zu erwarten war, dem entgegen steht die Halbjahresdividende bei Wolters.
HenryScheinulf schrieb 14.03.26, 20:04
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