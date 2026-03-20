US-Börsen vor Wochenende auf Tauchstation - Nasdaq superschwach

Die Zeit rennt unaufhaltsam und ehe man sichs versieht, laufen wir schon aufs Ende des 1.Quartals 2026 zu.





Das Depot liegt YTD bei einem Resultat von minus 6%. Dafür konnte ein Teil des aufgelaufenen Cashs in Lohn und Brot gebracht werden und Neuzugang Wolters Kluwer hat vor etwa zwei oder drei Wochen den Weg ins Schlaftablettendepot gefunden. Erstmal allerdings "nur" mit ca. 8% Gewicht im Depot, dafür ist der Cashanteil erstmal auf ca. 6% gesunken. Sparraten und anstehende Dividendensaison werden den Bestand allerdings fraglos in den nächsten Wochen wieder schnell ansteigen lassen, sofern sich keine weiteren Opportunitäten auftun, denn auch bei Wolters ist der Kurs erstmal gestiegen nach dem Kauf.





Die Dividendenausbeute liegt marginal unter dem Vorjahr, was vollständig an Wechselkurseffekten liegt, da sich bei den Quartalszahlern der Bestand nicht geändert hat und es keine Senkungen von Dividenden gab. Aufgrund der bereits angekündigten Zahlungen erwarte ich im Q2 ein Plus von ~7% gegenüber dem Vorjahr. Inbsbeondere bei Admiral geht es dieses Jahr etwas bescheidener zu, was so allerdings auch zu erwarten war, dem entgegen steht die Halbjahresdividende bei Wolters.











