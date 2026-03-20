Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 20.03.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.03.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Constellation Energy
Tagesperformance: -10,22 %
Platz 1
Performance 1M: -2,91 %
Western Digital
Tagesperformance: -7,01 %
Platz 2
Performance 1M: +13,51 %
Insmed
Tagesperformance: -5,62 %
Platz 3
Performance 1M: -8,42 %
Micron Technology
Tagesperformance: -5,36 %
Platz 4
Performance 1M: +7,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Micron-Sentiment. Fundamentals: hoher Capex, AI-/Robotik-Nachfrage, erster 5-Jahres-Vertrag; Optimismus zum Ausblick. Skepsis bei Margen: 'peak margins may not mean peak cycle' und zu hohen Prognosen. 14-Tage-Kurs: laut Beitrag 3 ca. 33% Anstieg vor dem Zwischen-Tief. Bewertung: KGV ca. 5; Kursziele 317 EUR bzw. 444 USD. Sell-the-news-Argumente vorhanden.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 5
Performance 1M: +8,92 %
Intel
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 6
Performance 1M: +5,56 %
Shopify
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 7
Performance 1M: +0,02 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 8
Performance 1M: +2,77 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 9
Performance 1M: +14,40 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -4,02 %
Platz 10
Performance 1M: -4,44 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -3,73 %
Platz 11
Performance 1M: +8,83 %
Tesla
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 12
Performance 1M: -9,72 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum fällt das Anleger-Sentiment zu Tesla überwiegend skeptisch aus. Berichte beschreiben einen Abwärtstrend und eine Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt, teils mit weiteren Kursverlusten in Aussicht. Gewinnmitnahmen (Bezug auf Kasse gemacht) und eine seit rund 14 Tagen schwache Kursentwicklung werden genannt. FSD-Entwicklung und Expansionspläne bleiben umstritten; klare Kaufsignale fehlen.
Xcel Energy
Tagesperformance: -3,26 %
Platz 13
Performance 1M: -4,26 %
Honeywell International
Tagesperformance: -3,20 %
Platz 14
Performance 1M: -7,18 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 15
Performance 1M: -11,62 %
Coca-Cola Europacific Partners
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 16
Performance 1M: -11,24 %
NVIDIA
Tagesperformance: -2,92 %
Platz 17
Performance 1M: -3,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA
wallstreetONLINE-Bericht: Gemischtes Anleger-Sentiment. 14‑Tage-Kurs fällt, konkreter Prozentsatz fehlt. Positive Impulse: DRIVE Hyperion Level 4 wird von BYD, Geely, Isuzu und Nissan genutzt; Open-Source-Strategie; Roadmap-/GTC-Ankündigungen sowie News zu autonomen Trucks (Gatik). Trotz der positiven News Skepsis wegen des laufenden Kursrückgangs.
Exelon
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 18
Performance 1M: +2,60 %
Palantir
Tagesperformance: -2,88 %
Platz 19
Performance 1M: +16,85 %
Broadcom
Tagesperformance: -2,68 %
Platz 20
Performance 1M: -3,09 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 21
Performance 1M: +11,15 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte