Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 20.03.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 20.03.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Super Micro Computer
Tagesperformance: -32,36 %
Platz 1
Performance 1M: -35,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
WallstreetONLINE-Forum zu SMCI: Negatives Sentiment, Short-Positionen, Kurs unter Druck; Bedenken zu Bilanz, Governance und Abhängigkeiten (China, Partner); Reputationsschaden und Delisting-Risiko. Kursentwicklung in 14 Tagen deutlich rückläufig; nach Bekanntgabe des Justizministeriums nachbörslich ca. -18,5%. Einstieg um ca. 19 EUR wird diskutiert; Unsicherheit bleibt. Insgesamt: überwiegend skeptisch.
Vistra
Tagesperformance: -12,29 %
Platz 2
Performance 1M: -14,72 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -10,42 %
Platz 3
Performance 1M: -2,91 %
NRG Energy
Tagesperformance: -9,42 %
Platz 4
Performance 1M: -16,38 %
The Mosaic
Tagesperformance: -9,20 %
Platz 5
Performance 1M: -20,46 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Mosaic
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Mosaic gemischt: Einige hoffen auf einen Boden um 21 €, andere befürchten weiteren Abverkauf nach dem Anstieg. Langfristig optimistisch, jedoch Unsicherheit bei weiteren Kursverlusten. Diskussionen drehen sich um Zielkurse und Einstiegslevels knapp unter 21,50 €. Die 14-Tage-Kursentwicklung ist aus den vorliegenden Beiträgen nicht angegeben.
SanDisk Corporation
Tagesperformance: -8,02 %
Platz 6
Performance 1M: +22,91 %
CIENA
Tagesperformance: -7,25 %
Platz 7
Performance 1M: +34,22 %
Fedex
Tagesperformance: -7,12 %
Platz 8
Performance 1M: +4,71 %
Western Digital
Tagesperformance: -6,95 %
Platz 9
Performance 1M: +13,51 %
Corning
Tagesperformance: -6,20 %
Platz 10
Performance 1M: +4,12 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: -5,42 %
Platz 11
Performance 1M: +1,92 %
Deckers Outdoor
Tagesperformance: -5,31 %
Platz 12
Performance 1M: -14,46 %
Micron Technology
Tagesperformance: -5,23 %
Platz 13
Performance 1M: +7,80 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
WallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Micron-Sentiment. Fundamentals: hoher Capex, AI-/Robotik-Nachfrage, erster 5-Jahres-Vertrag; Optimismus zum Ausblick. Skepsis bei Margen: 'peak margins may not mean peak cycle' und zu hohen Prognosen. 14-Tage-Kurs: laut Beitrag 3 ca. 33% Anstieg vor dem Zwischen-Tief. Bewertung: KGV ca. 5; Kursziele 317 EUR bzw. 444 USD. Sell-the-news-Argumente vorhanden.
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 14
Performance 1M: +8,92 %
Iron Mountain
Tagesperformance: -4,86 %
Platz 15
Performance 1M: -1,43 %
Intel
Tagesperformance: -4,68 %
Platz 16
Performance 1M: +5,56 %
Jabil
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 17
Performance 1M: +3,86 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -4,60 %
Platz 18
Performance 1M: -10,53 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,57 %
Platz 19
Performance 1M: +2,77 %
PG&E Corporation
Tagesperformance: -4,44 %
Platz 20
Performance 1M: -2,92 %
Marsh & McLennan Cos
Tagesperformance: +3,81 %
Platz 21
Performance 1M: -3,21 %
APA Corporation
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 22
Performance 1M: +37,89 %
Aon Registered (A)
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 23
Performance 1M: 0,00 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 24
Performance 1M: -0,15 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 25
Performance 1M: -5,74 %
Gen Digital
Tagesperformance: +2,25 %
Platz 26
Performance 1M: -8,40 %
AT&T
Tagesperformance: +2,21 %
Platz 27
Performance 1M: +1,44 %
Occidental Petroleum
Tagesperformance: +2,17 %
Platz 28
Performance 1M: +21,34 %
