E.ON Aktie crasht -5,67 % - 20.03.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die E.ON Aktie. Mit einer Performance von -5,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der E.ON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,79 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 18,220€, mit einem Minus von -5,67 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

E.ON ist ein führender europäischer Energieversorger, der Strom, Gas und innovative Energiedienstleistungen anbietet. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und technologische Innovationen positioniert sich E.ON als Vorreiter in der Energiewende. Hauptkonkurrenten sind RWE, EnBW und Vattenfall. E.ONs Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Smart Grids und dezentrale Energielösungen.

Obwohl die E.ON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,13 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,26 %. Im Jahr 2026 gab es für E.ON bisher ein Plus von +19,74 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,46 % geändert.

E.ON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,88 % 1 Monat +3,26 % 3 Monate +22,13 % 1 Jahr +47,52 %

Informationen zur E.ON Aktie

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,19 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enel, ENGIE und Co.

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,39 %. ENGIE notiert im Minus, mit -3,11 %. RWE notiert im Minus, mit -4,78 %. Iberdrola verliert -2,35 %

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Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.