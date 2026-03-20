    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    E.ON Aktie crasht -5,67 % - 20.03.2026

    Am 20.03.2026 ist die E.ON Aktie, bisher, um -5,67 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.

    Besonders beachtet! - E.ON Aktie crasht -5,67 % - 20.03.2026
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON ist ein führender europäischer Energieversorger, der Strom, Gas und innovative Energiedienstleistungen anbietet. Mit einem starken Fokus auf erneuerbare Energien und technologische Innovationen positioniert sich E.ON als Vorreiter in der Energiewende. Hauptkonkurrenten sind RWE, EnBW und Vattenfall. E.ONs Alleinstellungsmerkmale sind Investitionen in Smart Grids und dezentrale Energielösungen.

    E.ON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 20.03.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die E.ON Aktie. Mit einer Performance von -5,67 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der E.ON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,79 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 18,220, mit einem Minus von -5,67 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    19.840,20€
    Basispreis
    23,95
    Ask
    × 9,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    25.463,01€
    Basispreis
    32,70
    Ask
    × 9,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die E.ON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +22,13 %.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,88 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,26 %. Im Jahr 2026 gab es für E.ON bisher ein Plus von +19,74 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -3,46 % geändert.

    E.ON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,88 %
    1 Monat +3,26 %
    3 Monate +22,13 %
    1 Jahr +47,52 %

    Informationen zur E.ON Aktie

    Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 48,19 Mrd.EUR € wert.

    BARCLAYS stuft EON AG auf 'Equal Weight'


    Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Eon nach den Jahreszahlen europäischer Versorger von 16 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Peter Crampton aktualisierte in einer am Freitag vorliegenden …

    Dax bricht vor Wochenende weiter ein - Energiepreise unauffällig


    Zum Wochenausklang hat der Dax nochmal kräftig nachgegeben. Zum Xetra-Handelsschluss lag der Index mit 22.380 Punkten 2,0 Prozent niedriger als am Vortag. Auf Wochensicht hat das wichtigste deutsche …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Enel, ENGIE und Co.

    Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,39 %. ENGIE notiert im Minus, mit -3,11 %. RWE notiert im Minus, mit -4,78 %. Iberdrola verliert -2,35 %

    E.ON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    E.ON

    -5,59 %
    -5,88 %
    +3,26 %
    +22,13 %
    +47,52 %
    +83,67 %
    +118,67 %
    +155,38 %
    +1.212,81 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! E.ON Aktie crasht -5,67 % - 20.03.2026 Am 20.03.2026 ist die E.ON Aktie, bisher, um -5,67 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     