HYTN beruft Fabian Monaco in sein Board of Directors

VANCOUVER, British Columbia, 20. März 2026 / IRW-Press / HYTN Innovations Inc. (CSE: HYTN, FWB: 85W0, OTC PINK: HYTNF) („HYTN“ oder das „Unternehmen“), ein auf Cannabis spezialisierter pharmazeutischer Hersteller, freut sich bekannt zu geben, dass Herr Fabian Monaco mit sofortiger Wirkung in das Board of Directors des Unternehmens berufen wird.

Herr Monaco ist ein erfahrener Technologieunternehmer, Investor und Geschäftsführer mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Skalierung wachstumsstarker Unternehmen. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen Risikokapital, Private Equity und Kapitalmärkte und hat sich vor allem auf Software- und Fintech-Firmen sowie plattformbasierte Unternehmen spezialisiert. Herr Monaco ist Eigentümer der Boutique-Investmentbank und Beratungsgesellschaft Giumar Capital Inc. Darüber hinaus ist er Mitbegründer und ehemaliger Chief Executive Officer der Firma Gage Growth Corp., die im Jahr 2022 von der TerrAscend Corp. für über 500 Mio. $ übernommen wurde. Unter seiner Führung entwickelte sich Gage zu einem Unternehmen mit einem Umsatz von 100 Mio. $, mehr als 15 Einzelhandelsstandorten und über 350 Mitarbeitern. Neben seinen Kenntnissen im operativen Bereich ist Herr Monaco auch Rechtsanwalt mit Kapitalmarkterfahrung und war zuvor bei großen internationalen Anwaltskanzleien und Investmentbanken tätig, wo er auf Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierungstransaktionen spezialisiert war.

„Ich freue mich sehr, HYTN in einer so spannenden Entwicklungsphase begleiten zu können“, sagt Fabian Monaco. „Das Unternehmen hat sich mit seiner differenzierten Strategie eine gute Marktposition aufgebaut, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team das kontinuierliche Wachstum und den langfristigen Erfolg des Unternehmens sicherzustellen.“

„Herr Monaco bringt eine einzigartige Kombination aus unternehmerischem Erfolg, Kapitalmarktkompetenz und praktischer operativer Erfahrung in das Unternehmen ein, die hervorragend zur Wachstumsstrategie von HYTN passt“, meint Elliot McKerr, Chief Executive Officer von HYTN Innovations Inc. „Seine Erfolgsbilanz im Aufbau und in der Weiterentwicklung von Unternehmen sowie seine Fähigkeit, strategische Chancen zu erkennen und zu nutzen, werden uns bei der Vergrößerung des Unternehmens und bei der langfristigen Steigerung des Aktionärswertes sehr zugute kommen.“