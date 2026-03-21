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    Aktie auf Allzeittief

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    Kochbox-Krise: Ist HelloFresh jetzt ein Schnappchen oder ein Value-Trap?

    3,61 Euro. Weniger hat die HelloFresh-Aktie noch nie gekostet. Nicht nach dem Corona-Hoch, nicht nach der grossen Ernuchterung 2022, nicht nach den Gewinnwarnungen der vergangenen 2 Jahre. Gibt es noch Hoffnung?

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie auf Allzeittief - Kochbox-Krise: Ist HelloFresh jetzt ein Schnappchen oder ein Value-Trap?
    Foto: HelloFresh Pressematerial

    Es ist eine Zahl, die den Absturz auf den Punkt bringt: Vom Allzeithoch bei 96 Euro im November 2021 bis zum Schlusskurs vom Freitag bei 3,61 Euro hat HelloFresh mehr als 96 Prozent seines Borsenwerts vernichtet. Aus einem Pandemie-Liebling mit Traumwachstum ist ein Unternehmen geworden, das Analysten mit dem Begriff "Frozen momentum" umschreiben - eingefrorener Schwung, der auf Tauwetter wartet.

    Den jungsten Kursrutsch hat ein profaner Ausloser beschleunigt: Winterwetter. Extremkalte in den USA im ersten Quartal 2026 hat laut Unternehmensangaben rund 25 Millionen Euro EBITDA weggefresssen und die Jahresguidance nach unten gezwungen - auf 375 bis 425 Millionen Euro, ein Rückgang gegenüber 2025. Berenberg-Analyst Trion Reid fasst die Stimmung nüchtern zusammen: die Geduld der Anleger werde auf eine harte Probe gestellt, weil man weiter auf die wirkliche Wachstumswende warte.

    Das Strukturproblem sitzt tiefer als das schlechte Wetter

    Doch das Wetter ist nur der Auslöser, nicht die Ursache. HelloFresh, 2011 in Berlin gegründet und heute der weltgrößte Anbieter von Kochboxen, steckt in einem handfesten Dilemma: Das Kerngeschaft - portionierte Zutaten direkt vor die Haustur - ist ein echter, schwer kopierbarer Vorteil. Kein Supermarkt wird in absehbarer Zeit 375 Gramm Lachsfilet mit passendem Rezept in 18 Lander versenden. Die Logistikinfrastruktur ist real, die Expertise echt.

    Das Problem ist die Auslastung. Ein einzelnes Fulfillment-Center, das einst 30.000 Kochboxen pro Tag produzierte, kommt heute noch auf 8.000. Drei große Lager wurden in den vergangenen zwei Jahren geschlossen, uber 1.000 Jobs abgebaut. Das Unternehmen zahlt die Zeche für eine Expansion, die im Corona-Rausch auf ein Wachstum wettete, das sich nach den Lockdowns in Luft auflöste.

    Kochboxen stabilisieren sich - Fertiggerichte machen Probleme

    Die Zahlen für 2025 zeigen immerhin ein Zeichen der Stabilisierung: Das Kochbox-Segment verbesserte sich vier Quartale in Folge - von minus 12 Prozent im dritten auf minus 10,2 Prozent im vierten Quartal 2025. Das Effizienzprogramm mit 300 Millionen Euro Einsparungen ist zu 80 Prozent umgesetzt, die Marge im Kochbox-Geschäft erreichte 13,5 Prozent - schneller als das Management selbst erwartet hatte.

    Doch das zweite Standbein - Fertiggerichte (RTE - "Ready to eat") unter der Marke Factor, vor allem in den USA - enttäuscht weiter. Die Sparte verbuchte im Gesamtjahr 2025 eine negative EBITDA-Marge von 1,2 Prozent, nachdem Qualitätsprobleme Kunden vergrault hatten. UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb nennt das Ausmaß des Kampfes im RTE-Segment "substantiell" - die Erholung soll laut Management erst in der zweiten Jahreshalfte 2026 spürbar werden.

    Bewertung: Rekordgünstig - aber aus gutem Grund?

    Mit einer Marktkapitalisierung von rund 575 Millionen Euro bei über 6,7 Milliarden Euro Umsatz notiert HelloFresh auf einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von unter 0,1 - ein Wert, der in der Unternehmensgeschichte beispiellos ist. Das EV/EBITDA fur 2026 liegt bei bloß 1,5. Berenberg und UBS halten trotzdem an Kaufempfehlungen mit Kurszielen um 10 Euro fest, gestützt auf Cashflow-Modelle, die ab 2027 einen dramatischen Anstieg der freien Barmittel prognostizieren.

    Die Konkurrenz zeigt, wie es besser gehen könnte: Der britische Anbieter Gousto schrieb 2024 erstmals schwarze Zahlen - KI-gestützt, tief im Heimatmarkt verwurzelt, ohne Ambitionen in 18 Ländern gleichzeitig. HelloFresh hingegen verliert drei von vier Neukunden nach zwei Jahren wieder - ein Gutschein-Karussell, das Schnäppchenjager anzieht, keine Stammkunden.

    Bei 3,61 Euro ist die Aktie kein Insolvenzkandidat - der Cashflow ist positiv, die Schulden handhabbar. Sie ist aber auch keine klassische Value-Aktie, weil der innere Wert weiter sinkt, solange das Kundenkarussell dreht. Wer kauft, wettet auf drei Dinge gleichzeitig: dass der "Refresh" die Kundenbindung verbessert, dass das RTE-Geschaft dreht, und dass das Management diesmal die eigene Guidance halt. Alle drei zusammen - das ist der Vervielfacher. Aber auch das Risiko.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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