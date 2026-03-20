Giant Mining Corp. gibt den Verkauf einer 16%igen Beteiligung an Premium Exploration (USA) Inc. für 1.000.000 US$ bekannt

VANCOUVER, BC - 20. März 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 6. März 2026 einen Aktienkaufvertrag (der „Aktienkaufvertrag“) mit Sovereon Gold Corp. („Sovereon“) über den Verkauf von einhundertsechzig (160) Stammaktien (die „betroffenen Aktien“) von Premium Exploration (USA) Inc. („Premium“), einer Gesellschaft nach dem Recht des US-Bundesstaates Nevada, abgeschlossen hat. Die betroffenen Aktien entsprechen 16 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Premium.

Gemäß den Bedingungen des Aktienkaufvertrags hat sich Giant Mining bereit erklärt, die betreffenden Aktien zu einem Gesamtkaufpreis von 1.000.000 US$ (der „Kaufpreis“) an Sovereon zu verkaufen.

Sovereon wird den Kaufpreis durch die Ausgabe eines mit 6 März 2026 datierten besicherten Schuldscheins (der „besicherte Schuldschein“) mit einem Nennbetrag von 1.000.000 US$ an Giant Mining begleichen. Der besicherte Schuldschein wird achtzehn (18) Monate nach dem Ausstellungsdatum (das „Fälligkeitsdatum“) fällig und wird mit einem Zinssatz von 6 % p. a. verzinst, zahlbar am Fälligkeitsdatum.

Als Sicherheit für den besicherten Schuldschein hat Sovereon zugestimmt, Giant Mining gemäß einer Aktienverpfändungsvereinbarung vom 6. März 2026 ein Sicherungsrecht an den betreffenden Aktien zu gewähren. Gemäß dieser Vereinbarung werden die betreffenden Aktien zugunsten von Giant Mining verpfändet, belastet und übertragen, bis die Rückzahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt sind.

David C. Greenway, President und CEO von Giant Mining Corp., kommentierte: „Diese Transaktion stellt eine strategische Monetarisierung eines nicht zum Kerngeschäft zählenden Vermögenswerts dar, während durch eine besicherte Struktur ein Schutz vor Kursverlusten gewahrt bleibt. Der Erlös stärkt unsere Finanzlage und ermöglicht es uns, uns weiterhin auf die Weiterentwicklung unseres Vorzeigeprojekts Majuba Hill zu konzentrieren, in dem wir erhebliches Potenzial sehen, langfristigen Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.“