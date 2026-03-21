Giant Mining erweitert das Bohrprogramm 2026 auf 10.000 Fuß unter Einsatz von KI-gestützter geologischer Zielerstellung bei Majuba Hill

VANCOUVER, BC - 20. März 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Bohrprogramm für 2026 aktualisiert hat, um sein zuvor angekündigtes Kernbohrprogramm von bis zu 10.000 Fuß (das „Bohrprogramm“) um zwei tiefe Diamantkernbohrlöcher zu erweitern, die konzipiert wurden, vorrangige Ziele in der Tiefe auf dem Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill („Majuba Hill“) im Pershing County, Nevada, zu untersuchen. Dabei werden integrierte geologische Daten in Zusammenarbeit mit KI-gestützten Zielerstellungs-Tools zur Unterstützung der geologischen Interpretation genutzt.

Diese Tiefbohrlöcher werden strategisch auf der Grundlage integrierter Datensätze positioniert, darunter historische Bohrungen, geologische Modellierungen, Bodengeochemie und durch ExploreTech A.I. identifizierte neue Ziele sowie Erkundungsarbeiten an der Oberfläche, die Anfang 2026 abgeschlossen wurden und einen aussichtsreichen Brekzienkörper umrissen haben.

David Greenway kommentierte: „Unser Verständnis des Systems Majuba Hill schreitet durch die Integration von geologischen Modellierungen, historischen Daten und KI-gestützten Zielerstellungs-Tools weiter voran. Diese Tiefbohrlöcher wurden konzipiert, vorrangige Zonen zu überprüfen, die durch diesen datengestützten Ansatz identifiziert wurden, darunter Gebiete unterhalb historischer Abbaustätten, die durch moderne Bohrverfahren bislang nur unzureichend erkundet wurden. Dies basiert zum Teil auf Arbeiten früherer Betreiber, darunter historische Bohrungen von Freeport Sulfur in den 1940er-Jahren und von Mine Finders in den 1970er-Jahren. Durch die Kombination fortschrittlicher Analytik mit geologischer Bohrkerninterpretation wollen wir das Ausmaß und die Kontinuität der Mineralisierung in der Tiefe besser definieren.“

- Tiefbohrloch 1: Zielt auf einen neu definierten Brekzienkörper ab, der im Rahmen der jüngsten Oberflächenkartierungen und Bodenprobenahmen Ende 2025 identifiziert wurde (siehe Pressemitteilung vom 19. November 2025). Dieses Ziel stellt eine vorrangige Zone für Zielgebiete dar, die als aussichtsreich für eine Mineralisierung im Zusammenhang mit hydrothermalen Brekziensystemen angesehen werden.

- Tiefbohrloch 2: Konzipiert zur Überprüfung des Mineralisierungspotenzials in der Tiefe unterhalb historischer untertägiger Abbaubereiche, wo bisher nur wenige moderne Bohrungen niedergebracht wurden. Dieses Bohrloch wurde geplant, um die Ausdehnung bekannter mineralisierter Strukturen zu untersuchen und potenzielle „Feeder“-Zonen im Zusammenhang mit dem größeren intrusiven Kupfersystem zu bewerten.

Abbildung 1: Bohranlage von Big Sky vor Ort während der Bohrkampagne 2025

Diese Ergänzungen sollen das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der vertikalen und lateralen Ausdehnung der Mineralisierung bei Majuba Hill weiter verfeinern und gleichzeitig fortschrittliche Zielerstellungsmethoden durch die Zusammenarbeit mit ExploreTech nutzen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Explorationsziele konzeptioneller Natur sind und noch keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt wurden, um eine Mineralressource zu definieren.

Majuba Hill ist ein großes, intrusionsgebundenes Kupfer-Silber-Gold-System mit über 100 historischen Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von rund 89.000 Fuß und einer langen Geschichte der Kupferproduktion und -exploration.

Phase 1

- Diamantkernbohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 5.000 Fuß

- Kartierungen und Probenahmen unter Tage

- Geochemische Untersuchungen über Tage zur Verfeinerung der Bohrziele

Phase 2

- Zusätzliche Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 5.000 Fuß

Das Explorations- und Bohrprogramm 2026 baut auf den früheren Explorationsarbeiten und Bohrungen des Unternehmens im gesamten Bezirk auf. Die Ergebnisse der Explorationsprogramme 2024/2025 des Unternehmens identifizierten mehrere mineralisierte Brekzienkörper, die mit hydrothermal-magmatischen Turmalinbrekzien und den Rändern von Brekzienschloten in Zusammenhang stehen und vorrangige Ziele für weitere Bohrungen darstellen.

Abbildung 2: Projekt Majuba Hill - Zielgebiete der Phase 1 für 2026

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, seine Teilnahme an der Jahrestagung des Ralph J. Roberts Center for Research in Economic Geology („CREG“) bekannt zu geben, die von der University of Nevada, Reno, an der Mackay School of Earth Sciences and Engineering in Reno, Nevada, ausgerichtet wird.

E.L. „Buster“ Hunsaker III. kommentierte: „Die Teilnahme an Programmen wie dem CREG bietet die Gelegenheit, sich mit aktuellen akademischen und geologischen Forschungsarbeiten auseinanderzusetzen, die für die Mineralsysteme in Nevada relevant sind. Die fortlaufende Zusammenarbeit und die Auswertung regionaler geologischer Studien unterstützen die Verfeinerung unserer Explorationsmodelle bei Majuba Hill, einschließlich der Einbeziehung aktualisierter Interpretationen in Bezug auf Alteration, Struktur und Mineralisierung.“

Über das Ralph J. Roberts Center for Research in Economic Geology

Das Ralph J. Roberts Center for Research in Economic Geology (CREG) ist ein kooperatives Forschungsprogramm, das sich auf die Vertiefung des Verständnisses der Geologie von Minerallagerstätten konzentriert, einschließlich Geochemie, Geophysik und Mineralsystemprozessen mit besonderem Schwerpunkt auf Lagerstätten in Nevada wie Goldsysteme des Carlin-Typs. Das Programm ist eine Partnerschaft zwischen der Mackay School of Earth Sciences and Engineering an der University of Nevada, Reno, der Bergbauindustrie Nevadas und dem U.S. Geological Survey und wird von Dr. Simon Jowitt geleitet.

Im Rahmen des CREG-Programms führte Alex Holmwood Forschungsarbeiten zum magmatisch-hydrothermalen System Majuba Hill durch und veröffentlichte 2023 seine Masterarbeit mit dem Titel „Temporal evolution of the Majuba Hill Cu-(Mo)- (Sn) deposit, Pershing County, Nevada“. Seine Forschung umfasste Untersuchungen zum zeitlichen Ablauf und zu den Zusammenhängen zwischen Intrusionsphasen, Alteration und Mineralisierung. Diese Arbeit hat zum geologischen Rahmen beigetragen, den das Unternehmen zur Unterstützung der laufenden Explorationsaktivitäten bei Majuba Hill nutzt.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“)

Die historischen Bohrergebnisse, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden bereits zuvor vom Unternehmen im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects veröffentlicht. Die entsprechenden Analysen erfolgten durch ALS USA Inc. („ALS“), einem gemäß ISO/IEC 17025 akkreditierten Aufbereitungslabor in Elko (Nevada). Die branchenüblichen Verfahren zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) umfassten die Hinzugabe von zertifizierten Referenzmaterialien sowie Leer- und Doppelproben in regelmäßigen Abständen in den Probenstrom. Der qualifizierte Sachverständige hat die den historischen Ergebnissen, auf die hierin verwiesen wird, zugrunde liegenden Daten geprüft und verifiziert.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“).

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1 steht. Projektfläche: 9.684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Personal, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen USD unter Anwendung aktueller Kosten. Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist, es sind jedoch weitere Bohrungen erforderlich, um die Ausmaße und den Erzgehalt der Mineralisierung zu bestimmen. Erweiterungs-möglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Marktsensibilisierung

Das Unternehmen hat seine Vereinbarung mit Gold Standard Media, LLC („GSM“) zum 19. März 2026 zum vierten Mal verlängert (die „Verlängerung“). Demzufolge werden GSM und seine Partnerunternehmen weiterhin Werbedienstleistungen und Dienstleistungen zur Marktsensibilisierung bereitstellen, einschließlich der Erstellung von Landing-Pages, digitalen Marketings, E-Mail-Marketings und Influencer-Marketings. Mit der Verlängerung werden die Bedingungen der Vereinbarung verlängert; diese läuft nun bis zum 7. September 2026. Als Gegenleistung für die Dienstleistungen wird das Unternehmen GSM bis zu 450.000 US$ zahlen.

GSM hat seinen Geschäftssitz in der 723 W. University Avenue, #110-283, Georgetown, Texas, 78626, und ist per E-Mail an ceo@goldstandardir.com oder unter +1 512-843-1723 erreichbar. GSM und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Es werden keine Wertpapiere an GSM als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen begeben.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastrukturanlagen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Mit einem gestärkten technischen Rahmen, einer unterstützenden Gerichtsbarkeit und einem finanzierten Explorationsprogramm konzentriert sich Giant Mining darauf, Majuba Hill durch systematische Bohrungen und technische Bewertungen voranzubringen. Das Unternehmen bleibt weiterhin einer verantwortungsvollen Exploration, technischer Transparenz und der Schaffung langfristiger Shareholder Value durch eine auf Entdeckungen ausgerichtete Exploration verpflichtet.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Im Namen des Board von Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

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T: 1 (236) 788-0643

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Die Giant Mining Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,14 % und einem Kurs von 0,195CAD auf CSE (20. März 2026, 21:10 Uhr) gehandelt.