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    China-Investition lohnt sich später als geplant

    Für Sie zusammengefasst
    • BASF rechnet mit spätem Gewinn aus Chinawerk
    • Überangebot drückt Preise und Margen auf Tiefstand
    • Zhanjiangwerk kostete rund 8,7 Milliarden Euro
    BASF-Chef - China-Investition lohnt sich später als geplant
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wenige Tage vor der Eröffnung eines neuen Chemiewerks in China räumt BASF-Chef Markus Kamieth ein, dass sich diese Milliardeninvestition für den Konzern später als geplant lohnen wird. "Wir starten in einem überversorgten Markt, in dem die Preise und Margen auf einem historisch niedrigen Niveau liegen", sagte Kamieth der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Die Profitabilität wird in den ersten Jahren daher deutlich unter dem sein, was wir uns ursprünglich vorgestellt hatten."

    Grundsätzlich verteidigte Kamieth die Entscheidung für den Bau des neuen Werks. Daran änderten nicht einmal geopolitische Risiken wie die Gefahr eines Kriegs um Taiwan etwas. "Wenn wir aufhören, in China zu investieren, ziehen wir uns aus der Hälfte des Weltmarkts zurück. Dieses Szenario ist für mich deutlich risikoreicher als eine Investition in China", sagte der BASF-Chef. Zu den Folgen des Irankriegs und der Blockade der Straße von Hormus für BASF sagte Kamieth: "Aktuell sind die Auswirkungen noch überschaubar. Die Straße von Hormus stellt für uns derzeit keinen unmittelbaren Engpass für Rohstoffe oder den weltweiten Produktvertrieb dar."

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    Der neue Standort in Zhanjiang im Süden Chinas, der am kommenden Donnerstag eröffnet werden soll, hat nach Auskunft von BASF rund 8,7 Milliarden Euro gekostet. Es handelt sich um die größte einzelne Investition in der Geschichte des Unternehmens. Gleichwohl investiert der Konzern Kamieth zufolge nirgendwo so viel Geld wie am Stammwerk in Ludwigshafen. Das bleibe auch in Zukunft so. Der neue Standort sei zudem nicht dazu da, jüngst stillgelegte Anlagen in Ludwigshafen zu ersetzen. "Wir verlagern nichts nach China", sagte Kamieth./nas/stk

    BASF

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    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie

    Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,39 % und einem Kurs von 45,34 auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um -6,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 40,47 Mrd..

    BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von -11,78 %/+34,54 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Gewinn- und Kursimpulse für BASF durch Angebotsstörungen bei Basischemikalien (Ammoniak, 1,3‑Butadien) infolge geopolitischer Risiken/Straße von Hormus. Diskutiert werden Kapazitätsengpässe (stillgelegte Haber‑Bosch‑Anlagen, lange Hochfahrzeiten), Inputkosten (Naphtha, Erdgas), BASFs Marktstellung/China‑Exposure, Nachhaltigkeit des Effekts vs. kurzfristige Spekulation und mögliche Kaufniveaus (~40€).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BASF eingestellt.

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