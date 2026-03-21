Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 12/26
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 12/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, Dow Jones, US Tech 100, E-Stoxx 50, SMI, ATX, Hang Seng.
DAXTecDAXDow JonesUS Tech 100E-Stoxx 50SMIATXHang Seng
Heidelberg Materials
Performance KW 12/26: +4,44 %
DAX Top 1
Commerzbank
Performance KW 12/26: +4,24 %
DAX Top 2
Deutsche Boerse
Performance KW 12/26: +2,97 %
DAX Top 3
Brenntag
Performance KW 12/26: +0,37 %
DAX Top 4
Hannover Rueck
Performance KW 12/26: -1,32 %
DAX Top 5
Scout24
Performance KW 12/26: -9,51 %
DAX Flop 1
Daimler Truck Holding
Performance KW 12/26: -10,06 %
DAX Flop 2
Siemens
Performance KW 12/26: -10,41 %
DAX Flop 3
MTU Aero Engines
Performance KW 12/26: -10,88 %
DAX Flop 4
Vonovia
Performance KW 12/26: -12,04 %
DAX Flop 5
SMA Solar Technology
Performance KW 12/26: +24,53 %
TecDAX Top 1
IONOS Group
Performance KW 12/26: +8,43 %
TecDAX Top 2
Nemetschek
Performance KW 12/26: +7,03 %
TecDAX Top 3
SILTRONIC AG
Performance KW 12/26: +5,75 %
TecDAX Top 4
AIXTRON
Performance KW 12/26: +4,12 %
TecDAX Top 5
SAP
Performance KW 12/26: -8,76 %
TecDAX Flop 1
Kontron
Performance KW 12/26: -13,25 %
TecDAX Flop 2
CANCOM SE
Performance KW 12/26: -13,95 %
TecDAX Flop 3
Ottobock
Performance KW 12/26: -14,33 %
TecDAX Flop 4
Bechtle
Performance KW 12/26: -23,63 %
TecDAX Flop 5
Chevron Corporation
Performance KW 12/26: +2,61 %
Dow Jones Top 1
Goldman Sachs Group
Performance KW 12/26: +2,33 %
Dow Jones Top 2
JPMorgan Chase
Performance KW 12/26: +0,08 %
Dow Jones Top 3
Walt Disney
Performance KW 12/26: +0,04 %
Dow Jones Top 4
Merck & Co
Performance KW 12/26: -0,16 %
Dow Jones Top 5
Walmart
Performance KW 12/26: -5,85 %
Dow Jones Flop 1
The Home Depot
Performance KW 12/26: -6,33 %
Dow Jones Flop 2
Sherwin-Williams
Performance KW 12/26: -6,52 %
Dow Jones Flop 3
3M
Performance KW 12/26: -7,46 %
Dow Jones Flop 4
Boeing
Performance KW 12/26: -7,81 %
Dow Jones Flop 5
Arm Holdings
Performance KW 12/26: +13,12 %
US Tech 100 Top 1
Baker Hughes Company Registered (A)
Performance KW 12/26: +9,61 %
US Tech 100 Top 2
Lam Research
Performance KW 12/26: +6,26 %
US Tech 100 Top 3
Seagate Technology Holdings
Performance KW 12/26: +5,17 %
US Tech 100 Top 4
Diamondback Energy
Performance KW 12/26: +5,05 %
US Tech 100 Top 5
Exelon
Performance KW 12/26: -7,16 %
US Tech 100 Flop 1
PDD Holdings Incorporation (A) (A)
Performance KW 12/26: -7,51 %
US Tech 100 Flop 2
Cintas
Performance KW 12/26: -7,62 %
US Tech 100 Flop 3
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Performance KW 12/26: -7,99 %
US Tech 100 Flop 4
Coca-Cola Europacific Partners
Performance KW 12/26: -9,59 %
US Tech 100 Flop 5
TotalEnergies
Performance KW 12/26: +10,96 %
E-Stoxx 50 Top 1
ENI
Performance KW 12/26: +8,00 %
E-Stoxx 50 Top 2
Sanofi
Performance KW 12/26: +3,02 %
E-Stoxx 50 Top 3
Deutsche Boerse
Performance KW 12/26: +2,97 %
E-Stoxx 50 Top 4
AXA
Performance KW 12/26: +1,08 %
E-Stoxx 50 Top 5
SAP
Performance KW 12/26: -8,76 %
E-Stoxx 50 Flop 1
BMW
Performance KW 12/26: -9,15 %
E-Stoxx 50 Flop 2
Siemens Energy
Performance KW 12/26: -9,36 %
E-Stoxx 50 Flop 3
Prosus Registered (N)
Performance KW 12/26: -10,39 %
E-Stoxx 50 Flop 4
Siemens
Performance KW 12/26: -10,41 %
E-Stoxx 50 Flop 5
Holcim
Performance KW 12/26: +6,50 %
SMI Top 1
Swiss Life Holding
Performance KW 12/26: +3,75 %
SMI Top 2
Zurich Insurance Group
Performance KW 12/26: +2,84 %
SMI Top 3
UBS Group
Performance KW 12/26: +0,89 %
SMI Top 4
Swiss Re
Performance KW 12/26: +0,66 %
SMI Top 5
Nestle
Performance KW 12/26: -5,01 %
SMI Flop 1
Geberit
Performance KW 12/26: -5,33 %
SMI Flop 2
CIE Financiere Richemont
Performance KW 12/26: -6,74 %
SMI Flop 3
Sika
Performance KW 12/26: -7,23 %
SMI Flop 4
Kuehne + Nagel International
Performance KW 12/26: -24,67 %
SMI Flop 5
BAWAG Group
Performance KW 12/26: +8,02 %
ATX Top 1
Oesterreichische Post
Performance KW 12/26: +5,75 %
ATX Top 2
Verbund Akt.(A)
Performance KW 12/26: +4,04 %
ATX Top 3
EVN
Performance KW 12/26: +4,00 %
ATX Top 4
STRABAG
Performance KW 12/26: -1,60 %
ATX Top 5
voestalpine
Performance KW 12/26: -7,10 %
ATX Flop 1
Lenzing
Performance KW 12/26: -7,33 %
ATX Flop 2
Andritz
Performance KW 12/26: -7,87 %
ATX Flop 3
PORR
Performance KW 12/26: -7,88 %
ATX Flop 4
Wienerberger
Performance KW 12/26: -8,48 %
ATX Flop 5
Geely Automobile Holdings
Performance KW 12/26: +11,41 %
Hang Seng Top 1
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 12/26: +8,24 %
Hang Seng Top 2
BYD
Performance KW 12/26: +5,84 %
Hang Seng Top 3
The Hong Kong and China Gas Company
Performance KW 12/26: +5,64 %
Hang Seng Top 4
CLP Holdings
Performance KW 12/26: +4,78 %
Hang Seng Top 5
Baidu Registered (A) (A)
Performance KW 12/26: -9,76 %
Hang Seng Flop 1
Tencent
Performance KW 12/26: -10,29 %
Hang Seng Flop 2
Zijin Mining Group (H)
Performance KW 12/26: -13,53 %
Hang Seng Flop 3
China Hongqiao Group
Performance KW 12/26: -16,01 %
Hang Seng Flop 4
CMOC Group Limited Registered (H)
Performance KW 12/26: -16,45 %
Hang Seng Flop 5
