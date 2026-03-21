    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Stau im Netz

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    435 Millionen Euro Ausgleich für Ökostromer

    Für Sie zusammengefasst
    • Knapp 435 Millionen Euro Entschädigungen für Anlagen
    • Bayern 165 Mio, Niedersachsen 120 Mio, SH 54 Mio
    • Netzkapazität fehlt an windreichen Tagen, Abregelungen
    Stau im Netz - 435 Millionen Euro Ausgleich für Ökostromer
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Wegen Staus im Stromnetz haben Erzeuger von Windkraft oder Solarstrom auch im vergangenen Jahr Anlagen zeitweise abschalten müssen und dafür knapp 435 Millionen Euro Entschädigung bekommen. Die Summe sank jedoch im Vergleich zu 2024 um rund 120 Millionen Euro - ein Rückgang, der sich seit Jahren fortsetzt. Dies geht aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Dietmar Bartsch hervor.

    Solarland Bayern war diesen Angaben zufolge 2025 mit 165 Millionen Euro Spitzenreiter bei dem finanziellen Ausgleich für Erzeuger erneuerbarer Energien, danach folgten die großen Windkraftländer Niedersachsen mit 120 Millionen und Schleswig-Holstein mit 54 Millionen Euro. Dagegen bekamen Betreiber in Hessen, Bremen, im Saarland, Berlin und Hamburg wenig oder gar nichts.

    Gerade an windreichen Tagen reichen die Leitungskapazitäten nicht aus, um den Strom zu transportieren. Die Netzbetreiber regeln deshalb bei Engpässen regional Erzeuger ab. Wie oft diese entschädigt werden müssen, wenn ihre Anlagen keinen Strom einspeisen dürfen, hängt also vom Wetter ab und davon, wie gut das Stromnetz ausgebaut ist. Die konkrete Höhe orientiert sich im Einzelfall am jeweiligen Marktpreis. Die hohe Summe für Bayern erklärt sich unter anderem daraus, dass dort viele Solaranlagen gebaut wurden, der Leitungsausbau aber nur langsam vorankommt.

    Bartsch spricht von "Absurdität"

    Bartsch sprach von "Systemversagen" und forderte Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) auf, Abhilfe zu schaffen. "Die Bundesregierung verantwortet die höchsten Strompreise in Europa - gleichzeitig wird Strom 'weggeschmissen'", sagte er. "Diese Absurdität auf dem Rücken der Verbraucher muss enden." Denn bezahlt werde sie von den Stromkunden.

    "Statt kleiner Korrekturen und unzureichender Kostendämpfer braucht es einen Neustart: Netzausbau beschleunigen - Preise runter", forderte der Linken-Politiker. "Ein Land, das bei den Preisen an der Weltspitze steht, muss jede Kilowattstunde ins Netz bringen."/vsr/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Stau im Netz 435 Millionen Euro Ausgleich für Ökostromer Wegen Staus im Stromnetz haben Erzeuger von Windkraft oder Solarstrom auch im vergangenen Jahr Anlagen zeitweise abschalten müssen und dafür knapp 435 Millionen Euro Entschädigung bekommen. Die Summe sank jedoch im Vergleich zu 2024 um rund 120 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     