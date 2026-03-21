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    United Airlines kürzt Flugplan wegen hoher Spritpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • United reduziert temporär rund fünf Prozent Kapazität
    • Erdölpreis könnte auf 175 Dollar pro Barrel steigen
    • Meerenge Hormus und Angst vor Angriffen hemmen Tanker
    United Airlines kürzt Flugplan wegen hoher Spritpreise
    Foto: cdittmar - picture alliance / AP Photo

    CHICAGO (dpa-AFX) - Die US-Fluggesellschaft United Airlines kürzt nach dem drastischen Anstieg der Spritpreise durch den Iran-Krieg ihren Flugplan. Insgesamt würden rund fünf Prozent der für dieses Jahr geplanten Kapazitäten zeitweise stillgelegt, kündigte Firmenchef Scott Kirby an. United stelle sich aktuell darauf ein, dass der Erdölpreis auf 175 Dollar (151 Euro) pro Barrel steigen und nicht vor Ende 2027 unter die Marke von 100 Dollar (86 Euro) pro Barrel sinken werde. Zugleich sei möglich, dass es nicht so schlimm kommen werde, schränkte Kirby ein.

    Der Kerosin-Preis habe sich in den vergangenen Wochen mehr als verdoppelt, gab der United-Chef zu bedenken. Auf dem aktuellen Niveau würde das für die Fluggesellschaft zusätzliche Spritkosten von elf Milliarden Dollar jährlich bedeuten. Zugleich versicherte Kirby den Mitarbeitern, dass die Airline ein solides Finanzpolster habe und nicht an Investitionen in die Zukunft sparen wolle.

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    Unrentable Flüge

    Rund ein Prozent der Kapazitäten falle bereits durch die aktuell ausgesetzten Flugverbindungen nach Tel Aviv und Dubai weg, hieß es. Zudem sollen in den nächsten zwei Quartalen derzeit unrentable Strecken nicht bedient werden, die etwa drei Prozent der Kapazität ausmachen. Dabei gehe es etwa um Nachtflüge oder Verbindungen an Dienstagen, Mittwochen oder Samstagen. Zusätzlich werde ein Prozent am United-Drehkreuz Chicago eingespart.

    Die Ölpreise steigen aktuell, weil aus Angst vor iranischen Angriffe so gut wie keine Tanker die Straße von Hormus passieren. Die Meerenge zwischen dem Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist eine wichtige Route für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas./so/DP/nas

    United Airlines Holdings

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    ISIN:US9100471096WKN:A1C6TV

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Airlines Holdings Aktie

    Die United Airlines Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,03 % und einem Kurs von 77,87 auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Airlines Holdings Aktie um +8,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Airlines Holdings bezifferte sich zuletzt auf 25,55 Mrd..






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