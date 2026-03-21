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    US-Geschworene

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    Musk schädigte Twitter-Aktionäre bewusst

    Für Sie zusammengefasst
    • Geschworene: Musk verletzte 2022 Wertpapierrecht
    • Aktionäre könnten Milliardenentschädigung fordern
    • Musk schloss Kauf Oktober 2022 trotz Botvorwürfen
    US-Geschworene - Musk schädigte Twitter-Aktionäre bewusst
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Tech-Milliardär Elon Musk hat in einem Prozess um sein Vorgehen bei der Übernahme von Twitter eine Niederlage erlitten. Geschworene eines Bezirksgerichts in San Francisco kamen zu dem Schluss, dass Musk im Jahr 2022 mit zwei irreführenden Äußerungen ein Wertpapiergesetz verletzt hatte. Da das den Aktienkurs drückte, könnte er verpflichtet werden, damaligen Anteilseignern eine hohe Wiedergutmachung zu zahlen. Musk äußerte sich zunächst nicht zu dem Urteil - er könnte dagegen in höherer Instanz in Berufung gehen.

    Der Tech-Milliardär hatte im April 2025 mit Twitter die Übernahme des Kurznachrichtendienstes für einen Kaufpreis von rund 44 Milliarden Dollar vereinbart. Doch wenig später behauptete er, dass Twitter viel mehr automatisierte Bot-Accounts habe als offiziell angegeben - und drohte mit einem Rückzieher. Der Twitter-Verwaltungsrat beharrte jedoch auf der Einhaltung der Vereinbarung und am Ende schloss Musk den Kauf Ende Oktober 2022 doch zum abgesprochenen Preis ab.

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    Musk könnte Entschädigung leicht stemmen

    Aktionäre von Twitter zogen bereits Anfang Oktober 2022 vor Gericht und warfen Musk vor, mit seinen Äußerungen den Kurs absichtlich manipuliert zu haben. Die Geschworenen berechneten nun auch den jeweiligen Betrag, um den Musks Worte den Twitter-Aktienkurs an einzelnen Tagen zwischen dem 13. Mai und dem 3. Oktober 2022 aus ihrer Sicht künstlich gedrückt hatten.

    Zu einem späteren Zeitpunkt soll festgelegt werden, wie viel Wiedergutmachung Musk damaligen Aktionären zahlen soll. Es könnten hunderte Millionen oder auch einige Milliarden US-Dollar werden. Sein Vermögen, das größtenteils aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla und der Weltraumfirma SpaceX besteht, wird vom Finanzdienst Bloomberg aktuell auf gut 640 Milliarden Dollar geschätzt. Eine Zahlung an die Twitter-Aktionäre dürfte für den reichsten Menschen der Welt damit finanziell leicht zu verkraften sein./so/DP/nas

    Tesla

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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie

    Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 318,9 auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -8,29 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,20 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 388,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 352,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +10,40 %/+56,81 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kritik an Teslas Bewertung und Kursentwicklung: Nutzer halten die Marktkapitalisierung (≈1.500 Mrd.) für überzogen, sehen faire Werte bei 50–100 Mrd., bemängeln schwächelnde Produkte und FSD‑Risiken, warnen vor weiterem Kursrückgang (Downtrend, Bruch von 350$), diskutieren Optionsaktivität und fehlende Analystenreaktionen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Tesla eingestellt.

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