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    Überschwemmungen auf Hawaii - Tausende verlassen ihre Häuser

    Für Sie zusammengefasst
    • Evakuierungen auf Oahu wegen kritischem Dammstand
    • Mehr als 4000 Anwohner von Überflutungen betroffen
    • Häuser zerstört und Straßen weiträumig überschwemmt
    Überschwemmungen auf Hawaii - Tausende verlassen ihre Häuser
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HONOLULU (dpa-AFX) - Nach tagelangen Regenfällen auf Hawaii, die vielerorts zu Überschwemmungen führten, haben die Behörden auf der Insel Oahu Evakuierungen angeordnet. Dort habe der Pegelstand am Wahiawa-Damm einen kritischen Wert erreicht, teilte die Notstandszentrale mit. Sollte der Damm brechen, drohten lebensgefährliche Überflutungen. In der Region im Norden der Insel seien mehr als 4000 Anwohner betroffen, sagte eine Sprecherin dem US-Sender CNN. Die Nordküste von Oahu ist als Surferparadies bekannt.

    Der Gouverneur der pazifischen Inselgruppe Hawaii, Josh Green, rief die Bevölkerung auf, den Evakuierungs-Anweisungen zu folgen. Der Starkregen habe zu derart schweren Überschwemmungen geführt, dass das Hochwasser stellenweise bis zur Brust reiche, sagte Green in einer Videobotschaft. Die Nationalgarde und die Küstenwache würden zur Unterstützung bereitstehen.

    Der heftige Regen hatte in den vergangenen Tagen ganze Straßenzüge überflutet, Wohngebiete versanken im Wasser, Häuser wurden zerstört. Einige Menschen, die vom Hochwasser eingeschlossen waren, mussten von Einsatzkräften gerettet werden./mub/DP/nas





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