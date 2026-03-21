    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pistorius in Asien

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    mit Gleichgesinnten enger abstimmen

    Für Sie zusammengefasst
    • Pistorius baut militärische Kooperation in Asien aus
    • Sicherung der Seewege und Wahrung des Völkerrechts
    • Ausbau der Bundeswehrpräsenz und Übungen im Indopazifik
    Pistorius in Asien - mit Gleichgesinnten enger abstimmen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius baut die militärische und rüstungspolitische Zusammenarbeit mit strategischen Partnern in Asien aus. Der SPD-Politiker begann dazu in Japan eine mehrtägige Reise, die ihn auch nach Singapur und Australien führen soll.

    "Die Erosion der internationalen Ordnung erfordert, dass wir uns mit "like-minded"-Ländern noch enger absprechen", sagte Pistorius zum Auftakt der Reise in Tokio. Und: "Wir werden uns auf der Reise selbstverständlich auch zu den Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten austauschen."

    Pistorius hat in seiner Delegation auch Chefs großer deutscher Rüstungsunternehmen. Er verwies zudem auf das verstärkte Engagement der Bundeswehr. "Bereits in den vergangenen Jahren haben wir unsere personelle Aufstellung in der Region angepasst und die Zahl unserer Verbindungsoffiziere in verschiedenen Gremien im Indopazifik erhöht", sagte er.

    Themen: Sicherung der Seewege und Völkerrecht

    Bei der Reise soll es um Fragen der regelbasierten internationalen Ordnung, die Sicherung der Seewege, die Wahrung des Völkerrechts und die Bedeutung der Region für die globale Wertschöpfung und Lieferketten gehen. Pistorius will auch über die sicherheitspolitische Lage in der Region, den Ausbau des strategischen Dialogs und Kooperationen mit den Streitkräften und der Rüstungsindustrie in den Partnerstaaten sprechen.

    Die Bundeswehr hat in den vergangenen Jahren verstärkt an Übungen im indopazifischen Raum teilgenommen. Die Bundesregierung geht dabei davon aus, dass Sicherheit in Europa und die Sicherheit im Indopazifik untrennbar miteinander verbunden sind./cn/DP/nas






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pistorius in Asien mit Gleichgesinnten enger abstimmen Verteidigungsminister Boris Pistorius baut die militärische und rüstungspolitische Zusammenarbeit mit strategischen Partnern in Asien aus. Der SPD-Politiker begann dazu in Japan eine mehrtägige Reise, die ihn auch nach Singapur und Australien führen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     