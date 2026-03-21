Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Service Stream ist ein führender Anbieter von Infrastrukturservices in Australien, spezialisiert auf Telekommunikations-, Versorgungs- und Transportinfrastrukturen. Es bietet Netzwerkinstallation, -wartung und -management an. Mit einer starken Marktpräsenz bedient es große Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen. Hauptkonkurrenten sind Downer EDI und Ventia. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Projekte zu liefern.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Service Stream nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Service Stream gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,05 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +41,42 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,54 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Service Stream investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +24,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Service Stream verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,05 %.

Mit +3,05 % Dividendenrendite bietet Service Stream ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +41,42 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Service Stream für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,05 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,54.

Service Stream weißt eine Marktkapitalisierung von 735,90 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,05 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.