Cashflow für Anleger
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Mit einer Dividendenrendite von +3,05 % und stabilen Erträgen zeigt diese Aktie, wie sich regelmäßige Ausschüttungen und Kursdisziplin verbinden lassen.
Service Stream ist ein führender Anbieter von Infrastrukturservices in Australien, spezialisiert auf Telekommunikations-, Versorgungs- und Transportinfrastrukturen. Es bietet Netzwerkinstallation, -wartung und -management an. Mit einer starken Marktpräsenz bedient es große Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen. Hauptkonkurrenten sind Downer EDI und Ventia. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für komplexe Projekte zu liefern.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Service Stream nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Service Stream gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,05 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+41,42 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 16,54 und einer akzeptablen
Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Service Stream investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +24,61 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Service Stream verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,05 %.
Mit +3,05 % Dividendenrendite bietet Service Stream ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +41,42 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Service Stream für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,05 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 16,54.
Service Stream weißt eine Marktkapitalisierung von 735,90 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,05 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Service Stream Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.03.2026
Einen starken Börsentag erlebt die Service Stream Aktie. Sie steigt um 0,00 % auf 1,1900€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Beispielrechnung für 1.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,05 %, eine Investition von etwa 32.787€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,060000
|+20,00 %
|+3,05 %
|2025
|0,050000
|+66,67 %
|+3,09 %
|2024
|0,030000
|+100,00 %
|+2,67 %
|2023
|0,015000
|0,00 %
|+2,10 %
Warum Service Stream für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,05 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +41,42 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 16,54
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Service Stream Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,85 %
|1 Monat
|-10,53 %
|3 Monate
|-4,80 %
|1 Jahr
|+15,25 %
Informationen zur Service Stream Aktie
Es gibt 618 Mio. Service Stream Aktien. Damit ist das Unternehmen 735,90 Mio. € wert.
Service Stream Aktie jetzt kaufen?
Ob die Service Stream Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Service Stream Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.