RWE/E.ON-Zertifikat mit 5,55% Zinsen und 30% Sicherheitspuffer

Derzeit bietet die UBS ein Express-Zertifikat mit fixen Zinszahlungen auf die beiden, in den vergangenen Monaten gut gelaufenen Versorgeraktien RWE und E.ON zur Zeichnung an. Obwohl die Aktienkurse im Zuge der generellen Marktschwäche zuletzt nachgegeben hatten, befinden sich Anleger mit der RWE und der E.ON-Aktie auf Sicht der vergangenen 12 Monate noch mit 74 und 40 Prozent im Plus.

Express-Zertifikate werfen üblicherweise keine laufenden Erträge ab, sondern werden zumeist – im günstigen Fall – mit dem Nennwert und der fälligen Bonuszahlung zurückbezahlt. Fixkupon-Express-Zertifikate eignen sich deshalb besonders für Anleger, die neben einem hohen Sicherheitspuffer auch hohen Wert auf regelmäßige Zinseinkünfte legen.

5,55% Zinsen pro Jahr und 30% Sicherheitspuffer

Die Schlusskurse der RWE- und der E.ON-Aktie vom 24.4.26 werden als Startwerte für das Zertifikat fixiert. Bei 70 Prozent der Startwerte werden die ausschließlich am finalen Bewertungstag (24.4.30) aktivierten Barrieren liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinsterminen, erstmals am 3.5.27, einen fixen Zinskupon in Höhe von 5,55 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, was einem Eurogegenwert von 55,50 Euro je Nennwert von 1.000 Euro pro Jahr entspricht.

Notieren beide Aktien an einem der ebenfalls im Jahresintervall angesetzten Bewertungstage, erstmals am 26.4.27, auf oder oberhalb der vorzeitigen Tilgungslevels, die nach dem ersten Laufzeitjahr mit dem Startlevel identisch sein werden, dann wird das Zertifikat mit seinem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 5,55 Prozent pro Jahr vorzeitig zurückbezahlt. In den nachfolgenden Laufzeitjahren werden die Tilgungslevel pro Jahr im Sinne der Anleger um jeweils 5 Prozent gesenkt.

Läuft das Zertifikat bis zum letzten Bewertungstag, dann wird die Rückzahlung mit 100 Prozent erfolgen, wenn sich die beiden Aktienkurse dann oberhalb der 70-prozentigen Barrieren befinden. Notieren sie am 24.4.30 hingegen auf oder unterhalb der jeweiligen Barrieren, dann erhalten Anleger eine am 24.4.26 ermittelte Anzahl jener Aktie mit der schlechteren Kursentwicklung ins Depot geliefert. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Das UBS-Fixkupon Express-Zertifikat auf RWE/E.ON, (ISIN: DE000UBS0TD5), maximale Laufzeit bis 2.5.30 kann noch bis 24.4.26 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 101 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Mit dem neuen Fixkupon-Express-Zertifikat auf die RWE/E.ON-Aktien können Anleger in maximal fünf Jahren bei bis zu 30-prozentigen Kursrückgängen der Aktien eine Jahresbruttorendite von 5,55 Prozent erwirtschaften.