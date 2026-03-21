Goldpreis taumelt bedenklich. Darauf sollten Anleger bei Gold jetzt achten

Der Goldpreis beendete die Handelswoche unterhalb von 4.500 US-Dollar. Dieser Wochenschluss ist aus technischer Sicht ein ernstzunehmendes Warnzeichen, markiert er doch den Eintritt des Goldpreises in die heiße Zone. Insgesamt lässt die Situation für die kommenden Tage nicht viel Gutes erwarten. Doch Gold hat die aktuelle Preisschwäche nicht exklusiv. Silber beendete die Handelswoche unterhalb von 70 US-Dollar und auch der Kupferpreis geriet zuletzt ins Schwimmen .

Die für die Betrachtung wichtigen Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen legten allein am Freitag um über 10 Basispunkte zu. Der Goldpreis wurde daraufhin einem Stresstest unterzogen. Mit aktuell 4,38 Prozent bewegen sich die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf einem Niveau, wie man es zuletzt im Sommer 2025 beobachten konnte. Um das Ausmaß des Anstiegs zu verdeutlichen – noch Ende Februar notierten die Renditen unterhalb von 4 Prozent. Am Anleihemarkt findet aktuell offenkundig eine Neubewertung statt. Und diese Neubewertung setzt Gold und Silber massiv zu. Der Markt ist offenkundig dabei, eine längere militärische Auseinandersetzung im Nahen und Mittleren Osten einzupreisen. Die Auswirkungen der hohen Ölpreise und die Beeinträchtigung der Schifffahrt in der Straße von Hormus werden mittlerweile als deutlich gravierender wahrgenommen und bewertet, als noch vor wenigen Tagen. Brent Öl und mit leichten Abstrichen WTI Öl sind in der aktuellen Phase die tatsächlichen Angstbarometer.

Womöglich waren die US-Erzeugerpreise für Februar, die am Mittwoch deutlich über den Erwartungen liegend veröffentlicht wurden, noch ein letzter Weckruf, um eine restriktivere Zinspolitik der Fed zu erwarten. Diese neue Erwartungshaltung jagt die Renditen hoch und stärkt den US-Dollar.

Physisch besicherte Gold-ETFs verzeichnen einen starken Aderlass

Zum Zeitpunkt der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle waren die Bestände des SPDR Gold Shares noch vergleichsweise stabil. Dieses Bild hat sich gewandelt. Eine wesentliche Säule der Goldpreisrallye bekommt Risse.

Die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares dient an dieser Stelle als rudimentärer Indikator, um die Stimmungslage im Goldsektor zu erfassen, handelt es sich beim SPDR Gold Shares doch um den weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF. Nimmt man die letzten Tage als Maßstab, dann ist eine deutliche Eintrübung der Stimmung festzustellen, denn der SPDR Gold Shares erlebte einen starken Aderlass. Das Ausmaß des Bestandsrückgangs ist beachtlich. Mittlerweile befinden sich diese auf einem Niveau, das zuletzt Mitte Dezember 2025 vermeldet wurde. Die weitere Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares gilt es daher, im Auge zu behalten.

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Fazit - Darauf sollten Anleger bei Gold jetzt achten

Aktienindizes, wie Dax, Dow Jones Ind. und Nasdaq 100, geraten immer stärker in Bedrängnis. Gold kann von der Verunsicherung aber noch nicht profitieren. Das Argument des sicheren Hafens zieht in der aktuellen Phase nicht. Vielmehr setzen Anleger und Investoren gegenwärtig auf Cash bzw. Liquidität und nicht auf Gold.

Die Abwärtsbewegung bei Gold weist ein beachtliches Momentum auf. Vor einer Woche notierte der Goldpreis noch im Bereich von 5.000 US-Dollar. Nun ist er in die zentrale Unterstützungszone 4.500 US-Dollar / 4.300 US-Dollar eingetreten. Sollte es für das Edelmetall unter die 4.300 US-Dollar gehen, würde eine umfangreiche Neubewertung der Lage notwendig werden. Gleichzeitig müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 4.000 US-Dollar gerechnet werden. In diesem psychologisch relevanten Preisbereich verläuft zudem die 200-Tage-Linie.

Bei allen Risiken ist die aktuelle Situation insbesondere für meinungsstarke, antizyklisch agierende Anleger und Investoren eine durchaus spannende Phase. Das übergeordnet bullische Szenario wankt, aber noch ist es nicht gefallen.

Zudem kann es nun jederzeit zu Übertreibungen kommen und sich überbordender Pessimismus Bahn brechen. Die Aktienkurse fundamental starker Gold- und Silberproduzenten haben bereits kräftig gelitten. Barrick Mining, Newmont Corp. und Agnico Eagle Mines oder aber Pan American und Hecla Mining verzeichneten zuletzt zum Teil gewaltige Kursverluste. Und weitere könnten folgen. Getreu dem Motto „Der Gewinn liegt im Einkauf“ könnten die kommenden Tage und Wochen überaus spannend werden.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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