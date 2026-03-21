Einkommen mit Aktien
Dividendenkracher mit +11,17 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt
Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.
Bonheur ASA ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien, Schifffahrt und Offshore-Bohrungen. Es hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Unternehmen wie Ørsted und Vestas. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine langjährige Erfahrung und diversifizierte Investitionsstrategie.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Bonheur nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Bonheur gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,17 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in Bonheur investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -4,58 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Bonheur verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,11 %.
Mit +3,11 % Dividendenrendite bietet Bonheur ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,17 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Bonheur für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,11 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,02.
Bonheur weißt eine Marktkapitalisierung von 889,98 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,11 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Bonheur Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.03.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Bonheur Aktie. Mit einer Performance von +0,36 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,11 %, eine Investition von etwa 385.853€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|7,30
|+8,15 %
|+3,11 %
|2025
|6,75
|+12,50 %
|+2,81 %
|2024
|6,00
|+20,00 %
|+2,42 %
|2023
|5,00
|+16,28 %
|+1,75 %
|2022
|4,30
|0,00 %
|+1,15 %
Warum Bonheur für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,11 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +11,17 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 9,02
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Bonheur Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,83 %
|1 Monat
|-15,24 %
|3 Monate
|+5,30 %
|1 Jahr
|+1,09 %
Informationen zur Bonheur Aktie
Es gibt 43 Mio. Bonheur Aktien. Damit ist das Unternehmen 889,98 Mio. € wert.
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Ob die Bonheur Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bonheur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.