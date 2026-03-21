Dividendenkracher mit +11,17 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Bonheur ASA ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien, Schifffahrt und Offshore-Bohrungen. Es hat eine starke Marktstellung in Europa und konkurriert mit Unternehmen wie Ørsted und Vestas. Ein Alleinstellungsmerkmal ist seine langjährige Erfahrung und diversifizierte Investitionsstrategie.

Dividenden & passives Einkommen: Mit Bonheur nachhaltige Einkommensströme aufbauen

Bonheur gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +11,17 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 9,02 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.

Wer vor fünf Jahren in Bonheur investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von -4,58 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.

Bonheur verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,11 %.

Mit +3,11 % Dividendenrendite bietet Bonheur ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +11,17 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.

Langfristige Anleger schätzen Bonheur für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,11 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 9,02.

Bonheur weißt eine Marktkapitalisierung von 889,98 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,11 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.