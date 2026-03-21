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    Fractal EMS erhält Zertifizierungen nach ISO 9001 und ISO/IEC 27001

    AUSTIN, Texas, 21. März 2026 /PRNewswire/ -- Fractal EMS Inc. („Fractal"), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Energiemanagementsysteme und SCADA für Batterie-, Solar-, Hybrid- und Rechenzentrumsprojekte, gab den erfolgreichen Erhalt der Zertifizierungen nach ISO 9001:2015 und ISO/IEC 27001:2022 bekannt. Dabei handelt es sich um international anerkannte Normen für Qualitätsmanagementsysteme (QMS) und Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS). Dieser bedeutende Meilenstein unterstreicht das klare Engagement des Unternehmens, seinen Kunden in der gesamten Energiebranche höchste Standards im Qualitätsmanagement sowie bei der Informationssicherheit zu bieten.

    „Diese beiden Zertifizierungen nach ISO 9001 und ISO 27001 markieren einen entscheidenden Schritt, um unseren Kunden hochwertige Produkte zu liefern. ISO 9001 verankert einen Qualitätsrahmen auf Weltklasseniveau, der eine präzise, effiziente und konsistente Projektumsetzung sicherstellt, Fehler minimiert und selbst strengste Kundenanforderungen sowie regulatorische Vorgaben erfüllt. Gleichzeitig stärkt ISO 27001 unsere Cyberabwehr durch strenge Sicherheitskontrollen auf Spitzenniveau, die sensible Informationen, kritische Infrastrukturen und Kundendaten vor sich wandelnden Cyberbedrohungen schützen." – Daniel Crotzer, Geschäftsführer.

    Informationen zu Fractal EMS:

    Fractal EMS bietet eine umfassende, vollständig integrierte Plattform für Energiemanagement und SCADA, die fortschrittliche Software, Hardware-Controller, nahtlose Systemintegration, robuste Cybersicherheit und leistungsstarke Analysen vereint. Unterstützt wird dies durch unser 24/7-Fernbetriebszentrum (NERC-CIP Medium) für den zuverlässigen und sicheren Betrieb kritischer Energieanlagen.

    Als einzige durchgängig vertikale EMS-Lösung der Branche bietet Fractal EMS hardwareunabhängige schlüsselfertige Steuerungen für BMS, EMS/PPC, MPC und SCADA – gebündelt auf einer einzigen flexiblen und skalierbaren Architektur. Dieses Design ermöglicht das mühelose Hinzufügen, Entfernen oder Neukonfigurieren von Anlagen und gibt Betreibern die Möglichkeit, einzelne Standorte oder ganze Flotten mit maximaler Effizienz, Sicherheit und Rentabilität zu steuern.

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2507751/fractal_ems_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fractal-ems-erhalt-zertifizierungen-nach-iso-9001-und-isoiec-27001-302721386.html




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