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    Dieselpreis springt um 12 Cent und kratzt am Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Dieselpreis stieg binnen zwei Tagen um über 12 Cent
    • Diesel nun 2,291 Euro und E10 bei 2,086 Euro
    • Seit Kriegsbeginn Diesel 54,5 Cent teurer als vorher
    Dieselpreis springt um 12 Cent und kratzt am Rekordhoch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Binnen zwei Tagen hat sich der Dieselpreis um mehr als 12 Cent erhöht. Am Freitag kostete ein Liter des Kraftstoffs im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,291 Euro, wie Daten des ADAC zeigen. Das sind nur 3 Cent weniger als beim Rekordhoch vor vier Jahren, kurz nach Ausbruch des Ukrainekrieges.

    Auch Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich weiter. Am Freitag kostete ein Liter 2,086 Euro, das sind 4,2 Cent mehr als am Mittwoch. Von seinem Allzeithoch im März 2022 ist der Kraftstoff allerdings noch fast 12 Cent entfernt.

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    Beide Preise haben seit Kriegsbeginn stark angezogen. Ein Liter Diesel war am Freitag um 54,5 Cent teurer als am Tag vor Kriegsausbruch, ein Liter Benzin um 30,8 Cent. Hintergrund sind die durch den Krieg stark angestiegenen Rohölpreise. Es gibt aber auch Kritik an der Mineralölindustrie, dass die Preise im Verhältnis zum Ölpreis zu stark gestiegen seien.

    Die ersten Preise vom Samstag deuteten in der Tendenz auf einen leichten weiteren Anstieg bei Diesel und relativ stabile Preise bei E10. Die starken Schwankungen der letzten Zeit machen Prognosen aber extrem unsicher./ruc/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,82 % und einem Kurs von 75,16 auf Tradegate (20. März 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -8,56 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -17,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 17,60 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 151,00EUR was eine Bandbreite von +7,80 %/+76,94 % bedeutet.




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